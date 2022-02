https://cz.sputniknews.com/20220223/jedni-cesti-dobrovolnici-z-donbasu-do-basy-jinym-metaly-aneb-kdo-chce-valku-nazor-17763427.html

Jedni čeští dobrovolníci z Donbasu do basy, jiným metály? Aneb kdo chce válku. Názor

Dle europoslance Vondry by se na Ukrajině mohli vyskytnout naši legální dobrovolníci. Vondra tím míní lidi z ČR, kteří by bojovali na tzv. správné straně. Naši... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Pane doktore, svět vře a u nás je dost prohlášení jak z řad politiků, tak z řad VIP, která berou dech. Evidentně existují lidé, kteří se na válku třesou. Saša Vondra v Partii Tománkové řekl, že kromě granátů pro Ukrajinu by tam mohli jít sice ne naši vojáci, ale naši dobrovolníci (samozřejmě na té „správné“ straně…). Zpěvačka Langerová dokonce kontemplovala na sociálních sítích, zda jít s přáteli bránit Ukrajinu… Nicméně jiní naši dobrovolníci za totéž dobrovolnické působení dostali desítky let trestu… Jinak Biden ve včerejším projevu řekl, že NATO je spíš připraveno bránit území aliance, tzn. členských států…Petr Hampl: Zde nejde ani tak o Vondru. Mladí snad ani neviděli válečné filmy a nemají představu, co by to mohlo obnášet. Evidentně tu máme skupiny obyvatel, které jsou naladěny pro válku. Pořád se jedná o menšinu.Dala by se ona menšina nějak ještě charakterizovat?No tak předně – má velmi nízkou maskulinitu, nízkou kondici. Nikdo z nich prakticky neumí se zbraní zacházet. Ono je to pěkné to klikání při hře na PC, komentování od stolu, kam pojedeme zachraňovat svět…Lidé na sítích se podivovali, proč Zelenskyj před objektivy fotografů běhá (doslova) v zóně konfliktu v neprůstřelné vestě, která mu je očividně malá.Ostatně Lipavský taky při podobném pózování nevzbuzoval důvěru.Jde-li o Langerovou a spol.: Zdá se mi, že agilní jsou mladí pražští intelektuálové a umělci. Ve skutečnosti mají chabou představu, co se na Ukrajině děje. Neprovádí si očividně rešerše z tisku, neanalyzují hlouběji různorodá média. Pohled zacilují jednostranně.Největší jejich omyl je, při úrovni informování mainstreamem se divit nelze, že si myslí, že Doněck sám sebe ostřeluje a svádí to na Ukrajinu. To je až neuvěřitelné.Takhle se skutečně mainstream vyjadřuje…Musíme zvážit aktuální situaci a povahu mediálního diskurzu. Pitomosti táhnou. To za prvé.Za druhé ten skutečný mezinárodní konflikt na Ukrajině doposud nevypukl, byť jsme mu ale velice blízko. Pro korporátní byznys není výdělečná ani tak válka (záleží, kde se nacházejí továrny, pozn. aut.), ale napětí právě před válkou.Burza se zakymácí. Každá, zejména extrémní volatilita je příležitost. Stabilní burza velké zisky nepřinese rychle. Lidé dneška chtějí mít ovšem všechno rychle.Jinak pražská kavárna má mustr podle mainstreamu. Jak argumentuje mainstream, víme. Víme to v naší postfaktické době, kdy argumentů netřeba. S vážnou tváří lze tvrdit různé pitomosti a vydávat je za bernou minci.Zajímavá myšlenka, že předválečná atmosféra může někomu prospět…Tak si to představte. Začne se zbrojit, ještě se neválčí, je tu ale odbyt. Když vypukne ostrá válka, je to příliš rizikové pro všechny. Ke konci horkých válek jsou ohroženy majetky všech. Ale to dusno před válkou? To se musí jednat rychle, obejde se klidně nějaké to výběrové řízení, jen kdož to všechno bude „rychle“. No a když se válka konat nebude. Báječné, odběr zboží (nejspíše zbraní) už proběhl. Pro někoho to může být velice výhodné. Není pochyb.Z toho vyplývá…Skočím vám do řeči, pane redaktore, že udržování předválečného napětí je výhodné. Má to ta rizika, že válka propukne, ale třeba taky ne.Jinak za sebe chci dodat, že tam je sofistikovaná společnost. My sice dnes máme k dispozici to matematické modelování… Kvalita rozhodování je ale horší než v minulosti. Vidíme to na úprku, nedávném „úprku“ Američanů z Afghánistánu a na řadě doslova nešťastných hospodářských rozhodnutí třeba v EU, viz Green Deal aj.Kde jsou pozitivní vůdcovské charaktery?Kde nevyrůstají tahouni, jen tupí papoušci, tam nepomůže ani diplom z Harvardu.Připomenu: poté, co se v Iráku nenašly zbraně hromadného ničení, v USA proběhlo mnoho psychologických projektů, které se zabývaly tím, jak bylo vlastně možné, že mnoho úředníků na střední úrovni věřilo, že zbraně hromadného ničení tam jsou, ačkoli tam nebyly.Tony Blair i Colin Powell se nějakou dobu poté oba omluvili…Po letech vidíme, že ten stejný dav dělá naprosto stejné chyby, uvažuje-li stejně omezeně, iracionálně… Když Západ ohlašoval, že Rusko „zaútočí“ a oznamoval konkrétní data a nic se nedělo, je to on, kdo zhušťuje atmosféru. Zkuste někomu opakovat, že je agresivní. Když to uděláte v hospodě, v lepším případě skončíte před ní.V „bouřkové“ atmosféře může přeskočit blesk?Je to tak. Proč ji přivolávat.Máme teď změněnou situaci, Ruská federace se rozhodla pro vojenskou přítomnost na Donbasu, připomínám, že to bylo poté, co se na Ukrajině začaly kumulovat moderní zbraně, resp. díky dodávkám z USA a Británie atd., kterými se „dodavatelé“ naprosto netají, kteří navíc ignorují, že dodávají do země s občanským konfliktem… Chci se ještě vrátit k českým dobrovolníkům.Mně se nějak nezdá, že se s dobrovolníky z ČR roztrhne pytel. Nevěřím, že tam půjdou.Neodpustím si, bude ostrá válka? Se skutečnou výměnou bateriové palby například atd.?Myslím, že nikdo nebude riskovat, že lokální konflikt by přerostl do nukleárního střetu. Toto neprospěje odvěkým rivalům – USA a Ruské federaci… Navíc podstatu to neřeší, ta je vnitroukrajinská.Máme zkušenost s Jugoslávií sice, ale tam byla jednostranná přesila NATO určující. Proto si stále myslím, že zde horká válka nebude.Děkuji Vám za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

