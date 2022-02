https://cz.sputniknews.com/20220223/musi-byt-zachovan-mezinarodni-rad-lipavsky-vyjadril-svuj-postoj-k-sankcim-pro-rusko-17766791.html

Musí být zachován mezinárodní řád. Lipavský vyjádřil svůj postoj k sankcím pro Rusko

Český ministr zahraničí Jan Lipavský je tento týden v Paříži, aby se zúčastnil jednání ministrů zahraničí zemí EU s kolegy z indo-pacifické oblasti. A právě v... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Ministr sdělil, že dle jeho názoru prezident Ruské federace Vladimir Putin nechápe mezinárodní řád.Lipavský také okomentoval výrok Putina, který v pondělním proslovu řekl, že Ukrajinu vytvořil bývalý komunistický lídr Vladimir Iljič Lenin. Tento výrok označil Lipavský jako „historický nonsens“ a „zjevnou lež“.Český ministr si myslí, že řešení diplomatickou cestou je to nejlepší řešení, ale musí se tak i reálně konat. Vyzdvihl práci francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který hledá diplomatické řešení situace, zároveň také chválí, že dál probíhají jednání, kterých se účastní americký prezident Joe Biden a německý kancléř Olaf Scholz.Ministr rovněž zastává sankce proti Rusku, jelikož si myslí, že by Rusko mělo platiti za nedodržení mezinárodního práva. Lipavský zároveň ví, že pokud budou uvaleny sankce na Rusko, bude tím trpět také Evropa, ale i přesto si myslí, že je to cena, kterou je potřeba zaplatit.Český ministr se také vyjádřil k situaci s plynovodem Nord Stream 2 a o dodávkách ruského planu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

