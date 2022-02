https://cz.sputniknews.com/20220223/pocet-nakazenych-se-dal-snizuje-za-utery-testy-prokazaly-nakazu-u-14-tisic-pripadu-17757640.html

Počet nakažených se dál snižuje. Za úterý testy prokázaly nákazu u 14 tisíc případů

Počet nakažených se dál snižuje. Za úterý testy prokázaly nákazu u 14 tisíc případů

Úterní testování v České republice prokázalo nákazu u 14 307 případů. Ve srovnání s minulým týdnem je to o polovinu méně. Nemocnice evidují 3 297 pacientů s... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Při testování na opakovanou nákazu se prokázalo 2 570 případů, což je také o polovinu méně. Nutno říci, že v současné době se také méně testuje. Za úterý bylo provedeno 52 000 testů, přičemž minulý týden to bylo dvakrát více. Počty testů již klesají od začátku února. Mírné zvýšení se uvádí u preventivních testů, kde došlo ke zvýšení nad 19 %.Testování lidí, kteří mají příznaky nemoci, se snížilo na 41 %. Testování v případě kontaktu s nakaženým se potvrdilo zhruba u čtvrtiny lidí, což je stejně jako minulý týden.Nemocnice za úterní den hlásí 3 297 pacientů s onemocněním covid-19, ve srovnání s minulým týdnem to bylo 4 100 pacientů.Když se podíváme na mezitýdenní srovnání, již 15. den klesá počet nově nakažených. Snižuje se tak i týdenní incidence. V současné době na 100 000 obyvatel připadá 809 nakažených.Celá Česká republika má incidenci nižší než 1 000, nejhůře je na tom Jihomoravský kraj a kraj Plzeňský, zde se incidence velmi blíží 1000, přesněji je to 971. Z krajů je na tom nejlépe kraj Karlovarský, zde je incidence 606.Za celkovou epidemii, tedy od března doku 2020, se nakazilo koronavirem 3,54 milionu lidí, zemřelo 38 403. Za letošní rok se eviduje 2 101 úmrtí na nákazu koronavirem.O očkování však již není takový zájem. V úterý bylo podáno 7 300 dávek vakcíny, minulý týden to bylo více než 10 000 dávek. Z těchto dávek se ve většině případů jedná o posilující dávky. První dávka byla podána pouze 337 lidem. S kompletním očkováním je v České republice 6,84 milionu lidí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

