Fiala zase straší válkou. Mluví se i o revizi vízových pravidel pro vstup občanů RF do ČR

23.02.2022

2022-02-23T16:12+0100

2022-02-23T16:12+0100

2022-02-23T16:38+0100

„Pouze jednotný a rozhodný postoj může dovést situaci k diplomatickému řešení,“ prohlásil Fiala po jednání vlády.Podle slov ministra vnitra Víta Rakušana jsou připraveny různé scénáře pro případ uprchlické vlny z Ukrajiny. Současně Fiala nevyloučil, že se část Ukrajinců, kteří jsou v Česku na trvalý či dlouhodobý pobyt, bude chtít vrátit domů za rodinami, aby v této době byli spolu se svými blízkými. Rakušan informoval, že Česká republika může upravit pravidla jak pro usnadnění dlouhodobého či trvalého pobytu ukrajinských občanů na území ČR, tak pro získání českého občanství.Rakušan přiblížil, že Praha navrhne v Bruselu kontrolu Rusů biometrickým pasem v rámci volného pohybu osob v schengenském prostoru. Zároveň nevyloučil, že to případně Česká republika může zavést i sama.Vláda se zabývala dalším postupem v souvislosti s postupem Ruska, které uznalo samostatnost dvou samozvaných republik na Donbasu, což například prezident USA Joe Biden vnímá jako invazi na Ukrajinu. Včera americký lídr potvrdil řadu sankcí včetně zastavení plynovodu Nord Stream 2. Ministryně obrany Jana Černochová se chystá předložit Bezpečnostní radě státu, která se sešla ráno ještě před jednáním vlády, návrhy některých opatření. Dříve jsme psali o tom, že ruský velvyslanec v ČR Alexandr Zmejevskij byl ve středu předvolán do Černínského paláce, kde strávil asi 25 minut. Náměstek ministra zahraničí Martin Smolek měl Zmejevskému tlumočit rozhořčení České republiky nad „porušením mezinárodního práva, kterého se Rusko dopustilo uznáním nezávislosti dvou separatistických republik na východě Ukrajiny“.„Náměstek tlumočil rozhořčení České republiky nad porušením mezinárodního práva, kterého se Rusko dopustilo,“ konstatoval po jednání ministr zahraničí Jan Lipavský. Podle něj Rusko porušilo územní suverenitu.Dodal, že se proti tomu důrazně vymezili. Jednání označil jako strohé, přičemž velvyslanec si vyslechl postoj České republiky.Resort v komuniké zdůraznil, že krok Ruska „nemá žádné mezinárodněprávní účinky – dotčená území nadále zůstávají územím Ukrajiny”. Lipavský zároveň potvrdil, že jsou připraveni podpořit další sankce. Ty by podle jeho slov měly být ještě tvrdší, avšak vše bude záležet na dalším vývoji.Situace na DonbasuSituace v LLR a DLR se vyhrotila, ukrajinská armáda ostřeluje území republik, evakuace obyvatelstva pokračuje. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existují.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

