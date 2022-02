https://cz.sputniknews.com/20220223/policie-cr-varuje-okradli-seniora-a-pritom-hrali-divadlo-jak-hledaji-cestu-17761610.html

Policie ČR varuje! Okradli seniora a přitom hráli divadlo, jak hledají cestu

Policie ČR varuje! Okradli seniora a přitom hráli divadlo, jak hledají cestu

Mladý pár kapesních zlodějů okradl seniora na parkovišti u nákupního střediska v Brně. Mladý muž a žena ho původně požádali o pomoc, kterou jim důchodce... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-23T22:14+0100

2022-02-23T22:14+0100

2022-02-23T22:14+0100

česko

brno

krádež

důchodce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1084/16/10841644_0:59:3093:1798_1920x0_80_0_0_ffe2200c4e5a9d3090505a6414d412d0.jpg

Zloději často hledají nejkratší cestu ke svému cíli, kterým je třeba odcizení peněženky či platební karty, tedy cizího majetku. Tentokrát hledali cestu i s mapou v rukou, tvrdili přitom, že urgentně potřebují do porodnice, důvěřivý důchodce jim pomohl, ale na oplátku přišel o platební kartu a peníze.Na parkovišti v brněnských Bohunicích na začátku února mladý pár požádal čtyřiasedmdesátiletého muže o pomoc, prý hledali cestu k nedaleké porodnici a přitom se dostali k nákupnímu centru. V rozhovoru přitom střídali různé cizí jazyky a během konverzace nenápadně vstřícnému muži zcizili platební kartu, PIN kód pravděpodobně okoukli již předtím u pokladny.Ve chvíli, kdy se zlodějům objevili potíže s placením, okamžitě nasedli do auta a odjeli, ovšem policistům se podařilo zajistit kamerové záběry, které následně i zveřejnili na svých oficiálních stránkách a na Facebooku. Policistům se také podařilo zjistit SPZ červeného Opel Corsa, registrovaného v Polsku, do něhož pár nasedl po krádeži.Policie také upozorňuje, že pokud poznáte na zveřejněných videích některého z pachatelů protiprávní činnosti, neváhejte volat tísňovou linku 158.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220223/cim-driv-to-uvolnime-tim-lepe-valek-predstavi-vlade-plan-postupneho-odkladani-respiratoru-17760917.html

brno

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

brno, krádež, důchodce