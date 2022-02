https://cz.sputniknews.com/20220223/potrava-pro-dela-ministerstvo-obrany-rf-odpovedelo-na-slova-britskeho-ministra-17770841.html

„Potrava pro děla.“ Ministerstvo obrany RF odpovědělo na slova britského ministra

„Potrava pro děla." Ministerstvo obrany RF odpovědělo na slova britského ministra

Slova britského ministra obrany Bena Wallace o událostech krymské války nejsou nic víc než mytologie, prohlásil mluvčí ruského ministerstva obrany Igor... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Wallace totiž prohlásil, že Británie může kdykoli „dát kopanec“ Rusku, jako to udělal pluk skotské gardy císaři Mikuláši I. během krymské války.Konašenkov připomněl britským vojákům, že skotský pluk „utrpěl velmi krvavé ztráty“ a „nedosáhl žádných vítězství“.Podle něj se do dějin v bitvě u Balaklavy mnohem výrazněji zapsaly jiné události: ruští dělostřelci zničili celou šlechtickou britskou lehkou jezdeckou brigádu pod velením lorda Cardigana za pouhých 20 minut.Mluvčí ministerstva obrany poznamenal, že britská ministryně zahraničí před nedávnem při návštěvě Moskvy „již prokázala své obdivuhodné znalosti geografie Ruska“. Wallaceovo veřejné zabřednutí do ruské historie už proto nebylo překvapivé, dodal. „Doporučujeme britským vojákům, aby dobře nastudovali nejen geografii Ruska, ale také jeho historii,“ uzavřel Konašenkov.Připomeňme příhodu, kdy tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová na tiskové konferenci nedokázala vyslovit název Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb USA (Department of Health and Human Services). Video její odpovědi na dotaz novinářů koluje po internetu.Tisková mluvčí Bílého domu se již v době, kdy pracovala jako mluvčí pro Ministerstvo zahraničí USA, několikrát stala terčem kritiky a parodií. Mnohdy šlo o přeřeknutí a chyby, kterých se dopustila při projednávání otázek světové politiky.Na pozici tiskové mluvčí Bílého domů se již několikrát „vyznamenala“ svými vyjádřeními. Například si spletla Vesmírné síly (Space Force) a prezidentský letoun (Air Force One). Později vyjmenovávala obvinění Moskvy, ale přiznala se, že „ztratila myšlenku“.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

velká británie

