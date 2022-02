Ruská ambasáda v ČR vydala prohlášení k situaci na Ukrajině. Českým partnerům adresovala radu

„Situaci, kdy došlo k hrubému porušení jazykových, vzdělávacích a kulturních práv části obyvatel země, by měli znát i Češi ze svých vlastních historických zkušeností. Upozornili jsme na odpovědnost západních partnerů, kteří sedm let povzbuzovali Kyjev k odmítání plnění minských dohod. Připomněli jsme nedávné dodání Českou republikou Ukrajině více než 4 tisíc dělostřeleckých granátů, čímž se Praha tak chlubí (jak to odpovídá směrnici EU o zákazu dodávek zbraní do regionů, kde by to mohlo vést k porušení mezinárodního humanitárního práva a prohloubit vnitřní ozbrojené konflikty?),“ pokračovali.