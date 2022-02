https://cz.sputniknews.com/20220223/slovensko-by-mohlo-mit-ctyri-nova-vojenska-zastoupeni--v-madarsku-lotyssku-a-v-nemecku-17764845.html

Slovensko by mohlo mít čtyři nová vojenská zastoupení – v Maďarsku, Lotyšsku a v Německu

Slovensko by mohlo mít čtyři nová vojenská zastoupení – v Maďarsku, Lotyšsku a v Německu

Slovenská republika by mohla mít nová vojenská zastoupení v Maďarsku, Lotyšsku a dvě v Německu. Zrušit by se mohlo zastoupení v týmu pro integraci sil NATO v...

Vyplývá to z návrhu Ministerstva obrany SR na aktualizaci vojenského zastoupení SR při orgánech NATO a Evropské unie, který ve středu odsouhlasila vláda. Schválit ho musí ještě parlament.Navrhovanými změnami reaguje i na adaptaci velitelské struktury NATO, implementaci Globální strategie pro zahraniční a bezpečnostní politiku EU a bilaterální úmluvy s partnery.Vojenské zastoupení by měla mít SR nově na Národním podpůrném prvku Ozbrojených sil SR při Mnohonárodní divizi Central (MND-C) v maďarském Székesféherváru. Slovenští zástupci by měli přibýt i v týmu pro integraci sil NATO (NATO Force Integration Unit – NFIU) v lotyšské Rize. V Německu by slovenští vojáci mohli působit v Mezinárodním zdravotnickém koordinačním centru/Evropském zdravotnickém velitelství (MMCC/EMC) v Koblenzi a na Mnohonárodním velitelství CIMIC (MN CIMIC Cmd) v Nienburgu.Na jednotlivá vojenská zastoupení SR u orgánů NATO a EU a národní podpůrné prvky u velitelství NATO by mělo být vyčleněno do 30 příslušníků Ozbrojených sil Slovenské republiky. Ve vojenských strukturách NATO a EU může mít Slovensko vojenské zastoupení prostřednictvím nejvýše 94 příslušníků OS SR, přičemž zastoupení v ostatních agenturách, velitelstvích, centrech a školách v rámci NATO se má určit do deseti osob.Opatření pro posílení hranice zeměV souvislosti s krizí kolem Ukrajiny přijala slovenská vláda opatření pro posílení hranice země. Podle ministra hospodářství Richarda Sulíka (SaS) je na stole i rozmístění vojáků NATO v zemi.V diskuzním pořadu Na tělo na TV Markíza Sulík oznámil, že vláda schválila v utajeném režimu kroky na ochranu východní hranice Slovenska v případě konfliktu na Ukrajině. Zároveň avizoval, že v případě potřeby by mohli být v zemi rozmístěni vojáci Severoatlantické aliance.Naopak expremiér a lídr strany Hlas-SD Peter Pellegrini považuje rozmístění vojáků NATO na východním křídle aliance za zbytečnou provokaci. Slovensko podle něj není ohroženo.V příštích dnech se na území Slovenska bude konat vojenské cvičení NATO Saber Strike. Účastní se ho i dva tisíce amerických vojáků s přibližně 600 kusy bojové a zajišťovací techniky. Slovenský ministr obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) občany země ujistil, že po jeho skončení američtí vojáci ze země odejdou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

