Sony představí nový chytrý telefon s maximálním výkonem

Sony představí nový chytrý telefon s maximálním výkonem

Sony bude pokračovat ve výrobě kompaktního vlajkového smartphonu, jehož nová verze se bude jmenovat Xperia 5 Mark IV. Informuje o tom portál Phone Arena. 23.02.2022

věda a technologie

sony

novinka

Čtvrtá generace bude pokračovatelem Xperie 5 III. a zachová si hlavní designové prvky. Sony Xperia 5 Mark IV tedy dostane 6,1palcový OLED displej krytý ochranným sklem Gorilla Glass Victus. Zajímavé je, že zasvěcenci předpovídají procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus, vylepšenou verzi Gen 1, která ještě ani nebyla oznámena. Očekává se, že s malým zvýšením výkonu bude čip pracovat na energetické účinnosti, takže se bude méně zahřívat.Sada tří fotoaparátů bude kopírovat fotoaparát v modelu Xperia 5 III. 12MP hlavní fotoaparát se snímačem Sony IMX557, ultraširokoúhlý 12MP snímač IMX363 a teleobjektiv Sony IMX663 se stejným rozlišením. Ten poskytuje trojnásobný optický zoom. Kapacita baterie se však oproti 4500 mAh u aktuální verze zvýší, nabíjení se může zrychlit. Audio jack zůstane zachován, což je u moderních vlajkových smartphonů vzácnost.Chytrý telefon může být uveden již letos na jaře, ale načasování jeho vydání se může zpozdit, třeba loňský model se začal prodávat šest měsíců po představení. Aktuální Xperia 5 III je v Čechách prodávána za 25 až 35 tisíc korun.Údaje, které by se neměly ukládat do telefonuJiž dříve Sputnik psal o tom, že by člověk do chytrého telefonu neměl ukládat tzv. „citlivá data“, která by zločinec mohl případně při zneužití cizího telefonu využít k vlastnímu zisku, sdělila Marija Volgina, analytička střediska monitorování a reagování na incidenty v oblasti informační bezpečnosti Jet CSIRT.Pokud ale máte potíže se zapamatováním složitých hesel a přihlašovacích údajů k různým službám, informační analytička doporučila, abyste používali správce hesel nebo vestavené systémy pro ukládání hesel, jež jsou k dispozici na Androidu i iOS. Podstatné je, že do kategorie citlivých údajů odbornice zařadila i osobní doklady, tedy občanku, pas, DIČ apod.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

