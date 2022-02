https://cz.sputniknews.com/20220223/spadla-z-visne-lide-poucili-adamovou-ktera-napsala-ze-vylouceni-rosatomu-z-tendru-bylo-spravne-17763025.html

„Spadla z višně.“ Lidé poučili Adamovou, která napsala, že vyloučení Rosatomu z tendru bylo správné

„Spadla z višně.“ Lidé poučili Adamovou, která napsala, že vyloučení Rosatomu z tendru bylo správné

Předsedkyně Poslanecké Sněmovny Markéta Pekarová Adamová dospěla k pozoruhodnému závěru, a to vzhledem k situaci na Ukrajině. Rozhodla se to spojit se... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

„Ve světle posledních událostí se ukazuje, jak správné bylo vyloučení ruského Rosatomu z tendru na dostavbu Dukovan,“ napsala politička.Tím se politička neomezila a pokračovala.„Nejen jaderná energetika je v Rusku přímo spojena s politikou a vydíráním. Tak strategickou zakázku musí dostat jedině firma z demokratické země,“ zdůraznila.Pod těmito výroky se objevily komentáře, které svědčí o tom, že zdaleka ne všichni sledující sdílejí názor předsedkyně PS.„No jo, ale kdo to pak bude dělat, když to nikdo jiný neumí ? Rosatom je jedna z mála firem (spíš kromě Číňanů jediná), která nějaké jaderky staví a která má tento typ reaktoru (výkonově) ve svém portfoliu,“ připomněl Antonín Cetkovský.„Jak typické, dáme zakázku demokratické zemi, která demokraticky nakoupí technologie v nedemokratické zemi a s příslušnou marží nám jí dodá. Kdyby tady nešlo i o peníze mé a mých dětí, tak by to bylo k smíchu,“ poznamenal Ivan Čech.Později tento uživatel dodal něco na adresu předsedkyně Sněmovny.„Mám čím dal tím větší pocit, že MPA spadla z višně,“ uvedl.„Vy se vyjadřujete ke všemu - jen ale prázdné fráze! Jak konkrétně pomůžete občanům s inflací a cenami energií - opět se budou energie zdražovat a inflace stoupat - viz dnešní vyjádření guvernéra ČNB??“ zareagoval uživatel s nickem G T.„Tak by mě opravdu zajímalo, kde tu objednávku uděláme,“ napsal Tomáš Ružička.Spousta sledujících přišla s řadou otázek.„Kdo to udělá, Westinghouse? Ty nemehla, kterým se to bortí pod rukama?“ dotazuje se Lukáš Hofman.„A víte vy vůbec, že Dukovany postavili Rusové a že ti vyděrači tuhle elektrárnu zásobují jaderným palivem již 40 let?“ připomněl Zdeněk Konvička.„Nezapomněla jste do toho tweetu zakomponovat Babiše nebo Schillerovou? A teď k té dostavbě. Musí dostat firma z demokratické země? Ne, nemusí. V první řadě je třeba dívat se na kvalitu práce a cenu. Všechno ostatní je druhořadé,“ nesouhlasila s političkou Milena Novotná.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

