Szijjártó: Maďarsko nevetovalo sankce EU proti Rusku

V úterý schválila EU balík sankcí proti Rusku za uznání DLR a LLR. Omezovací opatření platí pro poslance Státní dumy RF, kteří hlasovali pro uznání nezávislosti – celkem 351 poslanců. Předpokládají se také sankce vůči bankovnímu sektoru a obchodu unie s Donbasem. Kromě toho je na sankčním seznamu 27 fyzických osob a organizací.Prohlásil rovněž, že současně se zhoršením bezpečnostní situace probíhá vážná dezinformační kampaň.„Bohužel, v tomto ohledu nejsou západní média o nic lepší, než východní. Jak západní, tak i východní média zveřejňovala fake news a lež v souvislosti s pozicí Maďarska v průběhu včerejšího dne. Proto bych chtěl jasně říci, že Maďarsko sdílí jednotnou evropskou pozici a stejně jako dříve jsme nevetovali otázku východních sankcí, tak i tentokrát to nebudeme dělat,“ dodal ministr zahraničí Maďarska.Situace na Donbasu se vyostřila v posledních dnech. Doněcká a Luhanská lidová republika ohlásily velké množství případů ostřelování ze strany ukrajinské armády. Vedení DLR a LLR oznámilo dočasnou evakuaci svých občanů do Rostovské oblasti v souvislosti s hrozbou ukrajinské invaze. Vedoucí představitel DLR Děnis Pušilin prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj může v nejbližší době dát vojákům rozkaz k ofenzivě a k realizaci plánů invaze do DLR a LLR. V sobotu 19. února podepsalo vedení DLR a LLR výnosy o všeobecné mobilizaci a pak se obrátili na Rusko s žádostí o uznání nezávislosti republik.Prezident Ruska Vladimir Putin promluvil v pondělí po zasedání Rady bezpečnosti k občanům RF a prohlásil, že považuje za nutné neodkladně uznat svrchovanost Doněcké a Luhanské lidové republiky. Podotkl, že svět přehlíží hrůzu a genocidu na Donbasu, kde se ani den neobejde bez ostřelování, kde pokračují vraždy pokojných obyvatel a blokáda. Jak prohlásil ruský prezident, v případě dalšího krveprolití na Donbasu bude nést veškerou odpovědnost kyjevský režim. Hned po provolání podepsal prezident v Kremlu výnosy o uznání LLR a DLR. Ve svých výnosech Putin nařídil, aby bylo zachování míru v DLR a LLR zajištěno ozbrojenými silami RF.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

