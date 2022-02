https://cz.sputniknews.com/20220223/ukrajina-povolava-do-vojenske-sluzby-zalozniky-od-18-do-60-let-17759233.html

Ukrajina povolává do vojenské služby záložníky od 18 do 60 let

Ukrajina povolává do vojenské služby záložníky od 18 do 60 let

Ukrajina vyzývá k vojenské službě záložníky ve věku od 18 do 60 let, informovala o tom tisková služba generálního štábu ukrajinských ozbrojených sil. 23.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-23T11:09+0100

2022-02-23T11:09+0100

2022-02-23T11:09+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

ukrajina

volodymyr zelenskyj

vojenská služba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/15/15220492_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_483e32edd93db9b9971dfc6971cea7a0.jpg

Připomeňme, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj včera, 22. února, ve svém projevu k národu oznámil, že nyní není potřeba všeobecná mobilizace. Je potřeba doplnit armádu, proto je vyhlášena výzva pro záložníky.Podle generálního štábu záložníci operační zálohy budou sloužit v těch vojenských útvarech a plnit ty úkoly a v rámci těch specializací, ve kterých absolvovali službu doteď a podepsali smlouvu o službě v operační záloze. Povolanému záložníkovi bude ponecháno pracovní místo a průměrný měsíční plat.Situace na DonbasuSituace v LLR a DLR se vyhrotila, ukrajinská armáda ostřeluje území republik, evakuace obyvatelstva pokračuje. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existujeme.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220223/zeman-se-jednani-prezidentu-vychodniho-kridla-nato-zucastni-online-17758753.html

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, volodymyr zelenskyj, vojenská služba