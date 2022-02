https://cz.sputniknews.com/20220223/vedci-uvedli-ktere-maso-jist-abychom-si-udrzeli-zdrave-srdce-17750474.html

Vědci uvedli, které maso jíst, abychom si udrželi zdravé srdce

Červené maso (vepřové, hovězí, jehněčí a další) je důležitým zdrojem železa, zinku a vitaminů skupiny B, takže se může a mělo by se jíst. Podle toho, jak je... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

Vědci se rozhodli analyzovat údaje ze 13 studií, kterých se za posledních 30 let zúčastnilo 1,4 milionu lidí a které se týkaly stravy a vztahu mezi stravou a kardiovaskulárními chorobami. Zjištění ukázala, že každodenní konzumace více než 50 gramů nezpracovaného masa a masných výrobků zvyšuje riziko ischemické srdeční choroby o 9 %, zatímco konzumace více než 50 gramů zpracovaného masa (uzené, solené a upravené varianty masa) toto riziko dále zdvojnásobuje, a to na 18 %. Tato zjištění se týkají pouze červeného masa, zatímco bílé maso (tj. drůbež) nemá na zdraví srdce žádný vliv, uvedl deník Daily Express s odkazem na univerzitní studii zveřejněnou v časopise Food Science and Nutrition.Britská Národní zdravotní služba (NHS) doporučuje občanům nejen snížit denní příjem červeného masa, ale také se raději vyhnout jeho zpracovaným výrobkům, jako jsou klobásy, slanina, šunka a salámy, protože kromě srdečních problémů může způsobit i zažívací potíže, v nejhorším případě například vést k rakovině žaludku.Pozoruhodné je, že stejná katedra na Oxfordské univerzitě uvedla, že podle její další studie nemusí být rostlinná strava vždy jednoznačným lékem na kardiovaskulární onemocnění, pokud je zelenina ve stravě přítomna pouze ve vařené formě. Pozitivní vliv může mít pouze konzumace syrové zeleniny, luštěnin, celozrnných obilovin, ovoce a ořechů, napsala CNN s odkazem na studii. Přesto je třeba provést úpravy s ohledem na životní styl, nezdravé návyky a fyzickou aktivitu konkrétního člověka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

