Voltaire kdysi řekl... Kerndlová s odhaleným zadkem cituje klasika

K fotografii Kerndlová poskytla nečekaný komentář, a to citát ze světové literatury. Vsadila na francouzského klasika.„Být sám sebou je to nejlepší životní rozhodnutí… už Voltaire kdysi řekl: ,Rozhodl jsem se být šťastný, protože je to dobré pro mé zdraví.’ Jsem šťastná - tady a teď! Šťastná za vše, co mi život dal i vzal, protože to nejde ovlivnit. Šťastná za všechny, které mi přinesl, i za ty, které nechal odejít, protože do mého života nepatřili. Štástná za ty, které mám… za to, co mám a co v životě můžu a co nemusím…” napsala zpěvačka.Milující fanoušci se rozhodli status Kerndlové vřele komentovat.„Terezko nemáte se za co stydět, jste překrásná a svůdná...a mimochodem z vašich fotek by byl úžasný kalendář...hned si zamlouvám,” vyslovil se Aleš Duránik.„Svatá pravda Terez a držím palce, ať to tak zůstane,” souhlasil Jiří Prchlajz Prchlík.„Tohle zase nase*e spousty hejtrů... no ať se třeba sežerou. Hezkej zadek, Terezko,“ podpořil celebritu Jaroslav Koukal.Příspěvek Kerndlové některé inspiroval k tomu, aby se podělili o své znalosti francouzské klasiky.„Francii i mentalitu Francouzů mám rád, tak si od Voltaire dovolím tři mé oblíbené. 1. Jestliže nás stvořil Bůh k obrazu svému, my jsme mu to pěkně vrátili. - 2. Kdo hledá štěstí, je jako pijan, který nemůže trefit domů, přesto ví, že má dům. - 3. Hvězdy v ženách bychom mohli vidět v jediném případě. Kdyby se večer objevily a ráno zase zmizely,“ napsal Jan Drobný.Další uživatelé Instagramu byli ve svém hodnocení lakoničtí, ale jinak obsah v takových poznámkách nechybí.„Sexy foto, btw krásný citát,” zareagovala Marcela.„Bože, ty jsi žena,” napsal Erik Točka.Tereza KerndlováTereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž více než 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

