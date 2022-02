https://cz.sputniknews.com/20220223/zeman-se-jednani-prezidentu-vychodniho-kridla-nato-zucastni-online-17758753.html

Zeman se jednání prezidentů východního křídla NATO zúčastní online

Český prezident Miloš Zeman se bude v pátek účastnit prezidentského summitu zemí tzv. supiny B9, což jsou členské státy NATO ze střední a východní Evropy... 23.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-23T10:29+0100

2022-02-23T10:29+0100

2022-02-23T10:29+0100

Tématem jednání bude vývoj situace na Ukrajině. O účasti českého prezidenta na jednání včera informoval hradní mluvčí Jiří Ovčáček.„V pátek dne 25. února 2022 se prezident republiky Miloš Zeman zúčastní setkání prezidentů zemí tzv. skupiny B9 (devět středoevropských a východoevropských členských zemí NATO - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko),“ uvedl Ovčáček na svém účtu na Twitteru.Ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák pro ČTK uvedl, že jednání se uskuteční z iniciativy polského prezidenta Andrzeje Dudy a mělo by se jednat o reakci na události, které se v posledních dnech odehrávají na Ukrajině.Co se týče postoje Miloše Zemana k uznání dvou republik na východě Ukrajiny, je známo pouze málo. Zeman komentoval situaci slovy, že krok Moskvy zvyšuje riziko vzniku válečného konfliktu a snižuje naději na řešení diplomatickou cestou. Dříve také odmítal tvrzení, že by Rusko mělo v plánu útočit na Ukrajinu, komentoval to slovy, že Rusové nejsou blázni a útok na Ukrajinu by jim nic nepřinesl. Informace Západu o plánované ruské „invazi“ na Ukrajinu označil za třetí blamáž tajných služeb.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

