Český muniční dar Ukrajině je pořád v tuzemských skladech. Zájem o pomoc z Německa také není

Český obranný resort 26. ledna informoval, že vláda schválila darování vojenského materiálu ukrajinské armádě, jmenovitě dělostřelecké munice ráže 152 milimetrů. Ukazuje se, že slíbenou „pomoc“ na Ukrajinu neposlali.„Dnes budu jednat s ukrajinským velvyslancem a budu se ptát, co bylo tím zádrhelem,“ dodala politička.Podle jejích slov Česká republika uzavřela s ukrajinskou stranou také dohodu o možné hospitalizaci ukrajinských vojenských příslušníků.V lednu Černochová prohlásila, že Česká republika dlouhodobě s Ukrajinou rozvíjí spolupráci a podporuje její cestu k demokracii. Podle jejích slov je k dispozici poměrně široká škála možností, od politické a diplomatické podpory až po konkrétní projevy, jako je dar munice, což považuje za důležité gesto solidarity, uvedla v lednu ministryně Černochová.Účelem zmíněného daru je podle obranného resortu posílení obranyschopnosti Ukrajiny, která o pomoc požádala.Poznamenává se, že česká armáda disponuje ve svých zásobách dostatečným množstvím munice ráže 152 mm, která navíc není kompatibilní s nově pořizovanými děly NATO ráže 155 mm, takže tento materiál by nebyl pro ozbrojené síly perspektivní.K podobné situaci došlo s helmami, které se rozhodlo darovat Německo, a to v počtu pěti tisíc.Tento týden německé ministerstvo zahraničí informovalo, že přilby se stále nacházejí v Německu.„Přilby jsou již několik dní připraveny k vyzvednutí. Čekáme na signál ukrajinské vlády, kam chtějí helmy doručit,“ uvedlo německé ministerstvo obrany s tím, že pokud Ukrajina o dodání požádá, bude transport do tří dnů vyřízen.Situace na DonbasuSituace v LLR a DLR se vyhrotila, ukrajinská armáda ostřeluje území republik, evakuace obyvatelstva pokračuje. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existují.Včera ruský prezident Vladimir Putin ve zvláštním projevu k Rusům oznámil, že se rozhodl pro speciální vojenskou operaci na Donbasu.Prezident Putin poznamenal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci. Prezident vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruský prezident také oslovil občany Ukrajiny, uvedl, že Krymčané si vybrali, ruské akce jsou podle něj sebeobranou proti vytvářeným hrozbám. „Vyzývám ke spolupráci,“ dodal Putin.Americký prezident Joe Biden oznámil, že se ve čtvrtek obrátí k občanům Spojených států amerických ohledně situace na Ukrajině, bude sledovat, co se děje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

