Co se stane s organismem, pokud budete každý den cvičit

Co se stane s organismem, pokud budete každý den cvičit

24.02.2022

Ochráníte se před zlomeninamiČlověk dosáhne vrcholu kostní hmoty ve 30 až 35 letech. Po čtyřicítce začíná opačný proces - hustota kostí klesá a začínají být čím dál víc křehké.Kostra se neustále mění, i když vizuálně to nepostřehnete. V kostní tkáni, stejně jako v jakékoli jiné, neustále probíhají metabolické procesy. Chrupavkové buňky chondrocyty produkují kolagen, jenž je spojujícím bílkem, který je zodpovědný za jejich pružnost, s věkem se ale tento proces zpomaluje.Dostanete druhé srdceV případě, že cvičíte, srdce bije rychleji, jelikož se zvyšuje objem krve, která je tlačena do cév.„Pro ty, kteří mají diagnostikovanou vegetovaskulární dystonii a mají obvykle studené ruce a nohy, zcela jistě budou ranní cvičení prospěšná. Zvýší se tak krevní tlak, aktivují se kapiláry (nejmenší cévy, v těle dospělého je jich asi 100 000 kilometrů, pozn. red.). Po fyzické aktivitě se průměr každé kapiláry zdvojnásobí, což znamená, že buňky těla dostanou také dvojnásobné množství výživy a potřebných hormonů,“ říká Jevgenij Šuvakin.Budete mít hladinu cukru v krvi pod kontrolouPokud cvičíte, vaše buňky využívají inzulín efektivněji, což snižuje riziko vzniku cukrovky, pokud máte nadváhu nebo patříte do rizikové skupiny, když třeba máte příbuzné s takovou diagnózou.ZhubneteRanní cvičení jsou perfektním způsobem, jak spálit kalorie ještě před snídaní.Budete se celkově cítit lépePokud máme sedavou práci pět a více hodin, začíná se vyvíjet hypodynamie. Nejde jen o svalovou atrofii, ale o komplexní stav.Pokud cvičíte ráno po dobu 21 dní, což je doba nutná pro vytvoření nového návyku, pak během těchto tří týdnů zaznamenáte stupeň zlepšení vaší nálady a tělesné kondice.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

