ČR pozastaví provoz konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Vláda informuje o dalších krocích

Před polednem dnes Bezpečnostní rada státu řešila, jak naše země zareaguje na situaci na Ukrajině. Po jednání premiér Petr Fiala opět ujistil, že nejsou žádné... 24.02.2022, Sputnik Česká republika

Zopakoval, že uzavřeli ambasádu v Kyjevě a diplomatická podpora občanům je nabízena na konzulátě ve Lvově. Opět vyzval, aby všichni ti, kteří na Ukrajině nemusí být, opustili zemi a vrátili se zpět do České republiky.Podle jeho slov dělá konkrétní kroky i Evropská unie. Dodal, že jsou prý připraveny dohody s dodavateli ze třetích zemí, ty by v případě omezení či výpadku dodávek z Ruska je byly schopny nahradit a výpadky tak pokrýt.Zmínil i projev prezidenta Miloše Zemana. Podle jeho slov jsou v souhlasu s prezidentem odhodlaní prosazovat „co nejtvrdší sankce a společný postup“.Dále Fiala informoval, že Česká republika odvolala souhlas s provozem ruských konzulátů v Brně a Karlových Varech. Pozastaven bude i provoz konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu. Zmínil též, že ČR pozastavuje vydávání víz ruským občanům na všech zastupitelských úřadech s výjimkou humanitárních případů. Ministerstvo zahraničí si také pozve na konzultace české velvyslance v Rusku a Bělorusku.Na tiskové konferenci vystoupila i ministryně obrany Černochová. Podle jejích slov dává prohlášení severoatlantické rady jasné sdělení partnerům – tedy že „ruské činy budou mít geostrategické důsledky“.Podle jejích slov je armáda připravena na všechny scénáře. „Diskutovali jsme požadavky, které budou zřejmě v následujících hodinách diskutovány na úrovni generálních štábů ohledně posílení východního křídla, i tady je naše země připravená a máme mechanismy, jakým způsobem bychom to realizovali. Prohlášení aliance je silné a jednoznačné. Třicet zemí pod vlajkou NATO stojí jednoznačně za Ukrajinou,“ poznamenala.Co se týče reakce ministra vnitra Víta Rakušana, podle něj má jeho resort plán pro případnou eskalaci krize do čtyř stupňů. Uvedl, že dnes jsme přešli do prvního zeleného stupně. Z něj budou vycházet opatření, která představí po jednání krizového štábu ministerstva vnitra. Tam podle jeho slov představí i telefonickou linku i web pro pomoc, adresy, kam se mohou lidé obracet.Podle jeho slov jsou připraveny plány i pro případ tisíců případných uprchlíků, pakliže by přišli do Česka. „V zeleném plánu, kde jsme teď, se jedná o to, že by přicházeli především lidé, kteří tady zázemí mají, mají tady rodiny. Samozřejmě ubytovací kapacity zveřejňujeme. Včera jsme zveřejnili adresu, kde lidé mohou nabízet ubytovací kapacity. Od určitého momentu by byly aktivovány krajské zálohy. Říkat teď maximální číslo by nebylo vhodné. Je tady i nějaká obranná povinnost, je otázkou, zda se někteří nebudou z České republiky vracet zpět,“ uvedl.Situace na DonbasuSituace v LLR a DLR se vyhrotila, ukrajinská armáda ostřeluje území republik, evakuace obyvatelstva pokračuje. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existují.Včera ruský prezident Vladimir Putin ve zvláštním projevu k Rusům oznámil, že se rozhodl pro speciální vojenskou operaci na Donbasu.Prezident Putin poznamenal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci. Prezident vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruský prezident také oslovil občany Ukrajiny, uvedl, že Krymčané si vybrali, ruské akce jsou podle něj sebeobranou proti vytvářeným hrozbám. „Vyzývám ke spolupráci,“ dodal Putin.Americký prezident Joe Biden oznámil, že se ve čtvrtek obrátí k občanům Spojených států amerických ohledně situace na Ukrajině, bude sledovat, co se děje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

