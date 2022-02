https://cz.sputniknews.com/20220224/finska-premierka-jsme-pripraveni-vstoupit-do-nato-pokud-pujde-o-narodni-bezpecnost-17779847.html

Finská premiérka: Jsme připraveni vstoupit do NATO, pokud půjde o národní bezpečnost

Finská premiérka: Jsme připraveni vstoupit do NATO, pokud půjde o národní bezpečnost

Finská premiérka Sanna Marinová na zasedání parlamentu prohlásila, že země je připravena požádat o členství v NATO, pokud se objeví otázka její národní... 24.02.2022

Ministr zahraničí Pekka Haavisto dříve v rozhovoru pro Sputnik uvedl, že Finsko si ponechává možnost požádat o vstup do NATO. Poznamenal, že finská zahraniční politika je stabilní a země nečelila tlaku na vstup do NATO.Haavisto v únoru pro Sputnik uvedl, že Finsko a Švédsko udržují od roku 1994 aktivní kontakty s NATO a nadále s aliancí diskutují o otázkách evropské bezpečnosti.Stoltenberg o Finsku a ŠvédskuGenerální tajemník NATO Jens Stoltenberg se dříve vyjádřil o připravenosti přijmout do NATO Finsko a Švédsko. Jeho výroky byly označeny jako bezostyšný pokus, jak vyvíjet tlak na státy, které podporují přátelské vztahy s Ruskem, uvedli na ruském ministerstvu zahraničí.Stoltenberg dříve uvedl, že Švédsko a Finsko v mnoha ohledech odpovídají obranným standardům NATO, a v případě jejich odpovídajícího politického rozhodnutí by se tyto země mohly rychle připojit k NATO. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dříve uvedl, že Moskva respektuje suverenitu Finska a Švédska, ale nerespektují ji ti, kteří chtějí vyprovokovat vstup těchto zemí do NATO.Ruský návrh bezpečnostních záruk také zahrnuje stažení sil NATO z Bulharska a Rumunska, které se k alianci připojily po roce 1997. Jedna z otázek se totiž týkala toho, co znamenají ruské požadavky pro Rumunsko a Bulharsko.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

finsko

