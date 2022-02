https://cz.sputniknews.com/20220224/kreml-slovo-okupace-ve-vztahu-ke-vojenske-operaci-k-demilitarizaci-ukrajiny-neni-pouzitelne-17781211.html

Kreml: Slovo „okupace“ ve vztahu k vojenské operaci k demilitarizaci Ukrajiny není použitelné

Slovo „okupace" není použitelné ve vztahu ke speciální vojenské operaci k demilitarizaci Ukrajiny, řekl novinářům Dmitrij Peskov, tiskový mluvčí prezidenta... 24.02.2022, Sputnik Česká republika

kreml

uznání nezávislosti republik na donbasu

rusko

dmitrij peskov

„Nikdo nemluví o okupaci. A v tomto případě zde toto slovo neplatí. Ještě jednou jsem mluvil o úkolech, které formuloval vrchní velitel, prezident země. Zbytek je již záležitost volby ukrajinského lidu,“ odpověděl Peskov na otázku o budoucnosti Ukrajiny.„No, dívejte, jste to vy, kdo se zabývá takovým hypotetickým uvažováním, já se teď s vámi nemůžu účastnit takových diskuzí," odpověděl Peskov na otázku, zda se na Ukrajině něco změní.Mluvčí Kremlu zdůraznil, že trvání ruské operace na demilitarizaci Ukrajiny bude určovat Putin a bude záviset na její účinnosti, účelnosti.Zdůraznil, že speciální operace Ruské federace na demilitarizaci Ukrajiny má své vlastní cíle, musí jich být dosaženo, o předčasném ukončení operace se neví, protože o tom rozhoduje vrchní velitel.Podle jeho slov nevyhnutelná emocionální reakce ve finančním sektoru na ruskou vojenskou operaci byla předpovězena, vyrovnává se, byla pro to přijata všechna opatření.Podotkl, že Ruskou federaci nelze uzavřít „železnou oponou“, problémy mohou být s řadou zemí, ale to bylo i dříve.Peskov se vyslovil k možnosti jednání mezi Putinem a Zelenským.„Proč ne, pokud je Ukrajina připravena mluvit o bezpečnostních obavách Moskvy,“ uvedl.Poukázal na to, že podle průzkumů Rusové podporují speciální operaci na demilitarizaci Ukrajiny stejně jako uznání DLR a LLR.Podle slov Peskova má Kreml negativní postoj k ideji západních sankcí proti Putinovi a kabinetu ministrů.„Pojďme analyzovat události a vypočítat další kroky, až problém nastane," dodal Peskov v odpovědi na otázku, zda Rusko zareaguje.Zdůraznil, že speciální operace Ruské federace na demilitarizaci Ukrajiny má své vlastní cíle, musí jich být dosaženo, o předčasném ukončení operace se neví.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

