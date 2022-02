https://cz.sputniknews.com/20220224/media-usa-zkoumaji-zpusoby-jak-pomoci-ukrajine-i-pres-uzavrene-nebe-17786067.html

Média: USA zkoumají způsoby, jak pomoci Ukrajině i přes „uzavřené nebe“

Média: USA zkoumají způsoby, jak pomoci Ukrajině i přes „uzavřené nebe“

Spojené státy zvažují různé způsoby, jak poskytnout Ukrajině pomoc a zbraně, a to i v případě, že je nebudou moci dodat letecky, uvedl server Defense News s... 24.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle tohoto zdroje Washington rovněž zkoumá možnost poskytnutí podpory „po napadení“.Podle úředníka ministr obrany během úterního setkání šéfa Pentagonu Lloyda Austina s ukrajinským ministrem zahraničí Dmytrem Kulebou slíbil, že bude pokračovat v hledání způsobů, jak Kyjevu pomoci.Situace na Donbasu se v posledních dnech vyostřila a Doněcká a Luhanská lidová republika tvrdí, že je ukrajinské bezpečnostní síly opakovaně ostřelují. Představitelé Doněcké a Luhanské lidové republiky oznámili dočasnou evakuaci občanů do Rostovské oblasti kvůli hrozbě invaze ze strany Ukrajiny. Evakuace se týká především žen, dětí a starších osob. Hlava Doněcké lidové republiky Denys Pušilin prohlásil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj může brzy nařídit armádě přejít do ofenzivy a realizovat plán invaze do Doněcké a Luhanské lidové republiky. V sobotu 19. února podepsali představitelé DNR a LNR dekrety o všeobecné mobilizaci a poté požádali Rusko o uznání nezávislosti republik.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že je podle něj nutné neprodleně uznat suverenitu Doněcké a Luhanské lidové republiky. Poznamenal, že svět si raději nevšímá hrůz a genocidy v Donbasu, neuplyne jediný den bez ostřelování, zabíjení civilistů a blokády neustávají. Prezident prohlásil, že v případě dalšího krveprolití v Donbasu ponese kyjevský režim plnou odpovědnost. Bezprostředně po projevu podepsal prezident v Kremlu dekrety o uznání LNR a DNR. Putin ve svých dekretech nařídil, aby ruské ozbrojené síly zajistily udržení míru v DLR a LLR.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

