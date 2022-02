https://cz.sputniknews.com/20220224/mzv-cr-uzavrelo-ambasadu-v-kyjeve-a-vydalo-varovani-pro-cesty-na-ukrajinu-17778177.html

MZV ČR uzavřelo ambasádu v Kyjevě a vydalo varování pro cesty na Ukrajinu

V souvislosti s aktuální situací na Ukrajině bylo dnes uzavřeno české velvyslanectví v Kyjevě. Pomoc občanům může poskytnout generální konzulát ve Lvově... 24.02.2022, Sputnik Česká republika

V úterý jednal krizový štáb ministerstva zahraničí, kde po jednání padlo rozhodnutí, že česká ambasáda v Kyjevě bude uzavřena, sdělil náměstek Martin Dvořák. V současné době pracovalo na velvyslanectví asi 20 lidí a na konzulátu zhruba 35.Zároveň ministerstvo vyzývá, aby se lidé vyvarovali cest do Rostovské oblasti a do Běloruska. Ministerstvo uvádí telefonické spojení, které mohou občané využít v případě potřeby.Vzhledem k vyhlášení válečného stavu na Ukrajině, české ministerstvo zahraničí žádá občany na Ukrajině, aby se zaregistrovali do systému Drozd, kde české zastupitelské úřady podávají informace o mimořádných situacích.Upozornění od ministerstva se zaměřuje na oblast Luhanskou, Doněckou, Černigovskou, Sumskou, Charkovskou, Dněpropetrovskou, Záporožskou, Chersonskou, Mikolajevskou a Oděsskou. Pokud zde již čeští občané jsou, měli by tyto oblasti neprodleně opustit. Vstupovat na části Doněcké a Luhanské oblasti je zakázáno bez speciálního povolení, stejně tak jako tyto oblasti bez povolení opouštět. Pro cesty do těchto oblasti, a také z těchto oblastí, jsou vybudována speciální stanoviště, která byla vytvořena ukrajinskými orgány.Ministerstvo varuje ty, kteří se rozhodnou na Ukrajině zůstat, aby byly maximálně opatrní a byli připraveni se evakuovat do bezpečí. Zároveň varuje, že cizinci, kteří se pohybují v Donecké a Luhanské oblasti, jsou vystaveni riziku, že jim budou odebrány doklady, zabaven majetek nebo mohou utrpět jiné újmy.České ministerstvo nedoporučuje navštěvovat místa, kde se hromadí velké množství lidí, vyzývá občany, aby se neúčastnili demonstrací a dalších podobných akcí.Letecké spojení mezi Českou republiku a Ukrajinou bylo rovněž přerušeno.Situace na DonbasuSituace v LLR a DLR se vyhrotila, ukrajinská armáda ostřeluje území republik, evakuace obyvatelstva pokračuje. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existují.Včera ruský prezident Vladimir Putin ve zvláštním projevu k Rusům oznámil, že se rozhodl pro speciální vojenskou operaci na Donbasu.Prezident Putin poznamenal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci. Prezident vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruský prezident také oslovil občany Ukrajiny, uvedl, že Krymčané udělali svůj výběr, ruské akce jsou podle něj sebeobranou proti vytvářeným hrozbám. „Vyzývám ke spolupráci,“ dodal Putin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

