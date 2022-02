https://cz.sputniknews.com/20220224/mzv-rf-k-situaci-kolem-ukrajiny-nejde-o-zacatek-valky-ale-o-snahu-zabranit-globalni-valce-17785750.html

MZV RF k situaci kolem Ukrajiny: Nejde o začátek války, ale o snahu zabránit globální válce

MZV RF k situaci kolem Ukrajiny: Nejde o začátek války, ale o snahu zabránit globální válce

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová k situaci kolem Ukrajiny uvedla, že se nejedná o začátek války, ale o pokus zabránit globální válce.

„Toto není začátek války. To zaprvé. To je velmi důležité. Chceme zabránit vývoji, který by mohl přerůst v globální válku. A za druhé, je to konec války,“ řekla v televizi NTV.Dále konstatovala, že USA samy odmítají vést dialog s Ruskem o Ukrajině a globální bezpečnosti.„Po Ženevě se měla rozvinout jednání, jejichž další kolo mělo být v Paříži. Paříž tedy odmítla vyjednávat, veškeré své zprostředkovatelské úsilí, na kterém francouzský prezident tak horlivě trval ve veřejném prostoru. Nemusíme se nechat přesvědčovat k jednání, vždycky to riskneme. Nyní se ukázalo, že se nechystali. Takže ti, kdo se dnes rozhodli mluvit o tom, kdo selhal v diplomatických a mírových příležitostech, by měli znát své hrdiny: Washington a bohužel i Paříž," dodala Zacharovová.Situace na DonbasuSituace v LLR a DLR se vyhrotila, ukrajinská armáda ostřeluje území republik, evakuace obyvatelstva pokračuje. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existují.Včera ruský prezident Vladimir Putin ve zvláštním projevu k Rusům oznámil, že se rozhodl pro speciální vojenskou operaci na Donbasu.Prezident Putin poznamenal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci. Prezident vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruský prezident také oslovil občany Ukrajiny, uvedl, že Krymčané si vybrali, ruské akce jsou podle něj sebeobranou proti vytvářeným hrozbám. „Vyzývám ke spolupráci,“ dodal Putin.Americký prezident Joe Biden oznámil, že se ve čtvrtek obrátí k občanům Spojených států amerických ohledně situace na Ukrajině, bude sledovat, co se děje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

