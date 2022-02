https://cz.sputniknews.com/20220224/nechci-dalsi-omyly-dalsi-zjisteni-ze-vsechno-je-jinak-dalsi-porazku-cirtkova-se-zmylila-v-nato-17769675.html

„Nechci další omyly, další zjištění, že všechno je jinak, další porážku.“ Čírtková se zmýlila v NATO

„Do NATO jsme vstoupili v roce 1999 a vzápětí poté jsme se zapojili do operace proti Slobodanu Miloševičovi. Měla jsem v té době úplně jiné starosti a nevěnovala jsem tomu příliš pozornosti. Až s odstupem mnoha let jsem zjistila, že to v řadě lidí zanechalo pachuť a velké rozčarování; český prezident se za to dokonce nedávno omlouval svému srbskému protějšku,“ odkázala na minulost advokátka.Následně Čírtková pokračovala událostmi ze začátku nynějšího století .„V roce 2003 přišla druhá válka v Iráku. Dost jednoznačná, zbavit se sadistického diktátora, to je přece pro lidi dobré. A zbraně hromadného ničení... nesdílím obecné přesvědčení, že tam žádné nebyly, ale to je teď už asi opravdu jedno. Co jedno není, je naprostý rozvrat dané oblasti, který nastal potom“ podotkla.Podle jejích slov se ukázalo, že osvobodit zemi od diktátora nestačí.„Několik let jsme potom s hrůzou sledovali, jak vypadají následky takového osvobození,“ doplnila.Nakonec přišla řada i na to, co se odehrálo loni nebo předněji se dostalo ke své kulminaci.„A mezitím, operace v Afghánistánu. Viděli jsme 11. září a spektakulární útok na západní civilizaci. Původce toho zla bylo nutné zničit, o tom se snad ani nedalo pochybovat. Alespoň já jsem k těm, kdo pochybují, nepatřila,“ zdůraznila autorka statusu.A pak Čírtková otevřeně popsala své pocity.„Loňský srpen mnou otřásl. Sledovat úprk, kdy po dvaceti letech vojenské přítomnosti s těmi špičkovými, moderními zbraněmi, které máme k dispozici, nestíháme ani naložit do letadel vše, co je potřeba, a všechny, kdo to potřebují, naprosto zlomilo mou důvěru v efektivitu a přínos aliančních operací,“ poznamenala.Poté si můžeme u Čírtkové přečíst něco pozoruhodného o podstatě aliance.V této souvislosti Čírtková popsala to, co se jí dříve nezdálo nesprávným.„Pamatuji si toho z minulosti dost. Trvalá svoboda, zpravodajské služby, zbraně hromadného ničení, uznání nezávislosti, teroristické buňky, ach, jak se mi ta sousloví vryla do paměti! Pokud jsem k tomu zaujímala nějaký postoj, tak bezvýhradně podporující. Vždy jsem si myslela, že je to správné,“ stojí v statusu autorky.Ve finální části advokátka neskrývá, že udělala chybu.„Ale když dělám svou soukromou inventuru, vidím, že jsem se mýlila. Na další podporu čehokoliv jsem proto rezignovala. Lékařská a potravinová pomoc, to určitě ano, pro všechny potřebné, azyl pro nešťastné uprchlíky také. Ale už nechci další omyly, další zjištění, že všechno je jinak, další porážku, další nezamýšlené důsledky, další rozdělení na ty, kdo jsou pro, a ty, kdo jsou proti. Podporovala jsem toho dost. A teď, teď chci chvíli nic nepodporovat,“ uzavřela Čírtková.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

