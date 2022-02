https://cz.sputniknews.com/20220224/primatorka-brna-chce-vypovedet-partnerstvi-moskve-a-voronezi-ukrajinskym-uprchlikum-poskytne-byty-17786713.html

Primátorka Brna chce vypovědět partnerství Moskvě a Voroněži. Ukrajinským uprchlíkům poskytne byty

Server iDnes píše o tom, že Brno vyčlení desítky bytů pro případ příchodu lidí z Ukrajiny, kterou napadlo Rusko. Informovala o tom primátorka Brna Markéta... 24.02.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že brněnský magistrát vyvěsil už ve středu ukrajinskou vlajku na podporu Ukrajiny a chystá další pomoc například v podobně léků a případně financí.„Brala jsem to jako symbolické gesto a doufala jsem, že nebude válka. Ale neuplynulo ani 24 hodin a situace je naprosto odlišná. Tento barbarský akt agrese ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina je pro mě ve 21. století naprosto nepochopitelný,“ uvedla Vaňková.Brno vyčlení byty, které by na nějakou dobu mohly být zázemím pro případné lidi přicházející z Ukrajiny.Kromě toho, Vaňková dnes svolala mimořádnou radu, která zastupitelstvu doporučila vypovězení partnerství Moskvě a Voroněži.Podle primátorky se jedná o symbolické gesto, aktivity mezi městy jsou nulové.Ukrajina dostane pomoc od Brna i v podobě léků a financí. Radní schválili poskytnutí daru ve výši deset milionů korun ke zmírnění následků válečného konfliktu na Ukrajině.„Jako matka dvou dětí si nedovedu představit, že bych se ocitla v podobné situaci, jaké čelí lidé na Ukrajině. Ukrajina v tom nesmí zůstat sama,“ pronesla Vaňková.Situace na DonbasuSituace v LLR a DLR se vyhrotila, ukrajinská armáda ostřeluje území republik, evakuace obyvatelstva pokračuje. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existují.Včera ruský prezident Vladimir Putin ve zvláštním projevu k Rusům oznámil, že se rozhodl pro speciální vojenskou operaci na Donbasu.Prezident Putin poznamenal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci. Prezident vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruský prezident také oslovil občany Ukrajiny, uvedl, že Krymčané si vybrali, ruské akce jsou podle něj sebeobranou proti vytvářeným hrozbám. „Vyzývám ke spolupráci,“ dodal Putin.Americký prezident Joe Biden oznámil, že se ve čtvrtek obrátí k občanům Spojených států amerických ohledně situace na Ukrajině, bude sledovat, co se děje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

