Silný vítr v ČR ustupuje. O víkendu by měl být mírnější, na horách je možné sněžení

Silný vítr v ČR ustupuje. O víkendu by měl být mírnější, na horách je možné sněžení

O víkendu by silný vítr, jenž panoval v ČR v posledních dnech, měl podle údajů ČHMÚ zmírnit, zároveň by se mělo oteplit až na sedm stupňů Celsia, v nočních... 24.02.2022

Od minulého týdne v Česku panuje silný vítr, jenž minulý týden nechal bez elektřiny statisíce odběratelů a zkomplikoval železniční a silniční dopravu. Mohutný vítr souvisící s tlakovou níží Eunice řádil i v dalších zemích Evropy, ve Velké Británii si třeba vzal i lidské oběti.Dnes vítr bude stále silný a nárazový, ve Slezsku a na severu Moravy může pak dosahovat rychlosti až 70 kilometrů v hodině, na horách však bude ještě silnější až 90 km/h. V následujících dnech ovšem dojde k jeho postupnému zmírňování, čímž ukončí větrné období, informuje ČHMÚ.O víkendu by se vítr na celém území měl zmírnit, v sobotu je očekáván mírný severozápadní vítr a v neděli zase slabý severovýchodní. Zároveň by mělo dojít k relativnímu vyjasnění v důsledku ubývání oblačnosti. Nicméně v některých regionech ČR se stále mohou vyskytovat srážky, na horách není vyloučeno ani sněžení. Teploty se budou pohybovat od minus šesti do minus dvou stupňů v nočních hodinách a přes den mohou vystoupat až na sedm stupňů Celsia.Dnešní dopolední teploty se podle meteorologů pohybovaly od minus čtyř stupňů do nuly, ovšem v některých regionech byl zaznamenám i silný mráz, tak třeba na Šumavě mráz dosahoval teploty až téměř 21 stupně pod nulou.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

