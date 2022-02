https://cz.sputniknews.com/20220224/slovenska-vlada-vyclenila-na-1500-vojaku-denne-na-zajisteni-ochrany-hranic-17786935.html

Slovenská vláda vyčlenila na 1500 vojáků denně na zajištění ochrany hranic

Slovenská vláda vyčlenila na 1500 vojáků denně na zajištění ochrany hranic

Zabezpečení kontroly východních hranic Slovenské republiky posílí policejní hlídky i vojáci. Slovenská vláda na čtvrtečním mimořádném jednání schválila návrh... 24.02.2022

Opatření má platit do 31. prosince 2022. „Příslušníci Ozbrojených sil Slovenské republiky budou podle potřeby a aktuálního vývoje situace nasazováni do hlídek společně s příslušníky Policejního sboru na hraničních přechodech na vnější hranici s Ukrajinou, provádět hraniční dozor na tzv. zelené hranici s Ukrajinou plnit další úkoly zejména v souvislosti s možným příchodem velkého počtu uprchlíků na území Slovenska," upřesnilo ministerstvo obrany a vnitra SR v předloženém materiálu.Slovenský ministr zahraničních věcí Ivan Korčok a ministr obrany Jaroslav Naď také uvedli, že východní křídlo NATO, včetně Slovenska, by mělo být vojensky posíleno, jak je tomu v současnosti v Pobaltí. Pokud bude podle nich návrh NATO konkretizován, předloží jej vládě SR i Národní radě SR.Naď zatím neumí přesně říct, jak velká vojenská jednotka NATO by na Slovensko mohla přijet. Šlo by však o několik stovek vojáků. „Jednotka by měla být složena ze zemí geograficky blízkých Slovensku,“ prohlásil s tím, že vojáci NATO by měli zvýšit obranyschopnost Slovenska.Šéf slovenské diplomacie přiblížil, že vrchní velitel ozbrojených sil NATO v Evropě považuje za nezbytné posílit východní křídlo aliance. „Podobná struktura, jakou má NATO v Pobaltí, by podle něj měla být ve všech zemích východního křídla, včetně Slovenska. Jde o předsunutou obranu,“ přiblížil Korčok. O tomto návrhu spolu s ministrem obrany informovali Radu bezpečnosti SR a slovenskému velvyslanci při NATO dali souhlas, aby začaly takové plánovací kroky.Situace na DonbasuSituace v LLR a DLR se vyhrotila, ukrajinská armáda ostřeluje území republik, evakuace obyvatelstva pokračuje. V sobotu 19. února podepsali představitelé DLR a LLR dekrety o všeobecné mobilizaci.Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí po mimořádném velkém zasedání Rady bezpečnosti promluvil k ruským občanům a řekl, že považuje za nutné přijmout rozhodnutí o okamžitém uznání suverenity LLR a DLR, protože ti, kdo se vydali cestou krveprolití, násilí a bezpráví, neuznávají a nebudou uznávat žádné jiné řešení konfliktu v Donbasu než vojenské. Bezprostředně po projevu prezident v Kremlu podepsal dekrety o uznání LLR a DLR.Jak řekl ruský prezident ve svém projevu k Rusům ohledně situace na Ukrajině, sankce proti Rusku budou i nadále uvalovány tak jako tak - záminka se najde nebo vymyslí, stane se tak bez ohledu na situaci na Ukrajině, prostě proto, že existují.Včera ruský prezident Vladimir Putin ve zvláštním projevu k Rusům oznámil, že se rozhodl pro speciální vojenskou operaci na Donbasu.Prezident Putin poznamenal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci. Prezident vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruský prezident také oslovil občany Ukrajiny, uvedl, že Krymčané si vybrali, ruské akce jsou podle něj sebeobranou proti vytvářeným hrozbám. „Vyzývám ke spolupráci,“ dodal Putin.Americký prezident Joe Biden oznámil, že se ve čtvrtek obrátí k občanům Spojených států amerických ohledně situace na Ukrajině, bude sledovat, co se děje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

