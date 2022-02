https://cz.sputniknews.com/20220224/uskali-exotickych-jmen-dcerce-bagarove-a-muradova-rumince-v-cesku-rikaji-daso-17771467.html

Úskalí exotických jmén. Dcerce Bagárové a Muradova Rumince v Česku říkají Dášo

Volba jména pro dítě je často docela inspirativní proces. Pak se nemůžeme divit, že vzniká spousta nezvyklých jmén. Rodiče ale občas narazí na problém s... 24.02.2022, Sputnik Česká republika

Všichni rodiče se snaží pojmenovat vlastní dítě tak, aby mu jeho jméno v budoucnu přineslo štěstí, ale třeba i úspěch. Někteří dávají svému dítěti rozšířená a známá jména, aby se pak dítě cítilo ve společnosti komfortně, jiní zas naopak mají tvůrčí přístup k této volbě, někdy až příliš...Není záhadou, že v oblasti showbyznysu je rozšířena tendence pojmenování svého potomka nezvyklým jménem. Nevyčnívá z tohoto trendu ani zpěvačka Monika Bagarová a zápasník Machmud Muradov, jejichž dcera se jmenuje Rumia. Pár se sice řídil docela tradičním přístupem, tedy rodiče miminko pojmenovali podle maminky otce, ovšem jelikož Mach pochází z Uzbekistánu, tak se zrovna ocitli v kategorii rodin, které se pak v českém prostředí střetávají s problémy oslovování vlastního dítěte.Přestože malá Ruminka dostala jméno po babičce, tu zatím ani nepoznala. Důvodem je fakt, že se holčička narodila těsně před pandemií a Machovi rodiče bydlí v uzbecké Buchaře. Ty sice Mach navštěvuje, ale vstoupily do toho údajně i rodinné nesváry mezi mladými rodičemi Ruminky, informuje server Blesk.Jelikož však jméno Ruminka v Čechách není moc časté, tak ji jednou Moniččina sestra Natálie z legrace pojmenovala známějším jménem pro Čechy, a to Dáša. Pak se to ale i usadilo a vyvinulo se v jakousi přezdívku.Podotkla přitom, že to původně byl doopravdy náhodný vtip. Jak však poznamenala, nemá se za co stydět, protože od té doby holčička slaví i v Česku svátek, který pochopitelně dítěti s nezvyklým jménem v ČR chyběl.Tento příspěvek našel odezvu i v srdcích sledujících Natálie, většina z nich si pochvaluje tvořivost „super tety“: „Dáša je super,“ píše sledující s nickem pinkbarbie1983.Jiní se zas ztotožňují s touto situací a svěřují se s vlastními zážitky:Tak jak vidíte, každý to má jinak. Jak to máte zažité vy?Monika Bagárová & Mach MuradovMonika Bagárová je známá česká zpěvačka. Dříve byla finalistkou první řady soutěže Česko Slovenské SuperStar, v níž skončila na 5. místě. V roce 2018 se stala účastnicí 9. řady soutěže StarDance, když hvězdy tančí, v níž skončila na 10. místě. O dva roky později pak usedla jako porotkyně v 6. řadě soutěže Česko Slovenská SuperStar. Kromě toho se Monika objevila také v romantickém filmu Definice lásky, do něhož ji v roce 2012 obsadil režisér Jan Sebechlebský.Česko-uzbecký profesionální bojovník ve smíšených bojových uměních, původně sambista a kickboxer, Machmud „Mach“ Muradov byl donedávna jejím partnerem. Během vánočních svátků 2019 pár oznámil, že čeká potomka. Koncem května roku 2020 Bagárová informovala, že porodila dcerku Rumiu.Zápasník MMA Muradov se ale kvůli častým cestám do rodného Uzbekistánu nacházel většinu svého času mimo český domov. Ve své rodné zemi měl totiž rozjetou vlastní zápasnickou ligu Muradov Professional League, kvůli čemuž měl s Bagárovou de facto vztah na dálku. V médiích se proto hodně spekulovalo o tom, že se mladí rodiče rozešli a že již netvoří pár. To se nakonec potvrdilo.Bagárová své příznivce před Vánoci informovala o tom, že s Machem již pár netvoří. Po třech letech jejich vztah skončil rozchodem. Monika uvedla, že se s Machem „rozešli z mnoha důvodů“. Nakonec se ale mladí rodičové dohodli, že to zkusí, a tak se k sobě zase vrátili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

