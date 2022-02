https://cz.sputniknews.com/20220224/zeman-k-rusku-je-na-case-sahnout-k-daleko-tvrdsim-sankcim-17780004.html

Zeman k Rusku: Je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím

Zeman k Rusku: Je na čase sáhnout k daleko tvrdším sankcím

Český prezident Miloš Zeman vystoupil s projevem, v němž uvedl, že co se týče Ruska, tak se mýlil. Podle něj je potřeba sáhnou po tvrdších sankcích. 24.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-24T11:14+0100

2022-02-24T11:14+0100

2022-02-24T11:46+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

miloš zeman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/16072230_0:33:3110:1782_1920x0_80_0_0_a4e0827cec67e319449d1c6351fa36a4.jpg

Podle českého prezidenta se ze strany Ruska jedná o akt nevyprovokované agrese, který musí být odsouzen, a to nejen slovy. Rusko se podle Zemana tímto krokem dopustilo zločinu proti míru.„Věřím že se situace uklidní, nikoli však zbabělým kompromisem, ale rozhodnou reakcí proti agresorovi. Hluboce lituji, že k tomu dochází, ale musíme se chovat jako stateční lidé, kteří si nenechají agresi ve vlastním zájmu líbit,“ řekl Zeman. Před několika dny Miloš Zeman uvedl, že si nemyslí, že by Rusové útočili na Ukrajinu, protože nejsou šílenci. V projevu přiznal, že se mýlil. Zeman se domnívá, že přišel čas uvalit daleko tvrdší sankce, čímž má na mysli zejména sankce v oblasti SWIFTu – mezinárodní bankovní sítě, což by pro RF představovalo vyřazení z platebního styku. Český prezident dále vyjádřil plnou podporu Ukrajině. Zítra se prezident v online formátu zúčastní summitu hlav států NATO a na konferenci pozval také premiéra Petra Fialu. Podle Zemama, i když mají třeba jiné názory na státní rozpočet, v této situaci musejí být naprosto jednotní.Reakce premiéraČeský premiér Petr Fiala ocenil projev Zemana.Pomoc DonbasuVčera ruský prezident Vladimir Putin ve zvláštním projevu k Rusům oznámil, že se rozhodl pro speciální vojenskou operaci na DonbasPrezident Putin poznamenal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci. Prezident vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruský prezident také oslovil občany Ukrajiny, uvedl, že Krymčané udělali svůj výběr, ruské akce jsou podle něj sebeobranou proti vytvářeným hrozbám. „Vyzývám ke spolupráci,“ dodal Putin.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Podle resortu jsou velmi přesnými zásahy vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220224/cely-text-projevu-prezidenta-ruske-federace-vladimira-putina-17777641.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

miloš zeman