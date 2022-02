https://cz.sputniknews.com/20220224/zminka-o-jadernych-zbranich-pretocila-celou-situaci-uvedla-mluvci-ruskeho-mzv-17788276.html

Zmínka o jaderných zbraních přetočila celou situaci, uvedla mluvčí ruského MZV

Zmínka o jaderných zbraních přetočila celou situaci, uvedla mluvčí ruského MZV

Prohlášení Kyjeva o možnosti nastolení návratu jaderných zbraní celou situaci zásadně přetočilo, řekla ve čtvrtek mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria... 24.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-24T16:17+0100

2022-02-24T16:17+0100

2022-02-24T16:17+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

maria zacharovová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/15574837_0:41:2742:1583_1920x0_80_0_0_f159a43650bf25b3501c238e03b91028.jpg

„Kyjevský režim se slovy dostal až k tomu, že nastolil otázku, v principu se zmínil o vlastnictví Ukrajinou jaderných zbraní – Ukrajina, kterou my dnes vidíme, s neadekvátními lidmi u moci – drží jaderné zbraně…Oni (v Evropě), by se teď měli zamyslet nad tím, co by to mohlo způsobit,“ uvedla Zacharovová.Pomoc DonbasuRuský prezident Vladimir Putin ve zvláštním projevu k Rusům oznámil, že se rozhodl pro speciální vojenskou operaci na DonbasPrezident Putin poznamenal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci. Prezident vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruský prezident také oslovil občany Ukrajiny, uvedl, že Krymčané udělali svůj výběr, ruské akce jsou podle něj sebeobranou proti vytvářeným hrozbám. „Vyzývám ke spolupráci,“ dodal Putin.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Podle resortu jsou velmi přesnými zásahy vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220224/zeman-k-rusku-je-na-case-sahnout-k-daleko-tvrdsim-sankcim-17780004.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

maria zacharovová