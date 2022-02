https://cz.sputniknews.com/20220225/-ministerstvo-financi-se-chysta-proverit-ruske-firmy-a-ukoncit-clenstvi-v-mezinarodnich-bankach-17813383.html

Ministerstvo financí se chystá prověřit ruské firmy a ukončit členství v mezinárodních bankách

Ministerstvo financí má na základě vládního pokynu prověřit ruské firmy a take firmy s ruskými majiteli kvůli čerpání peněz z veřejných zdrojů. 25.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-25T20:49+0100

2022-02-25T20:49+0100

2022-02-25T20:49+0100

Kromě toho uvažuje, jak co nejrychleji ukončit členství v Mezinárodní investiční bance (MIB) a Mezinárodní bance hospodářské spolupráce (MBHS), což je možné během dvou až tří měsíců. Ke stejnému postupu vyzve také ostatní země EU, jak uvedlo v tiskové zprávě. Jde o to, že obě banky byly založeny v Moskvě státy bývalé Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP).„Pokud jde o konkrétní kroky resortu financí, Finanční analytický úřad má nástroje k zadržování movitého i nemovitého majetku a finančních prostředků sankcionovaných osob a firem včetně blokace jejich bankovních účtů. Podnikáme konkrétní kroky, abychom maximálně urychlili ukončení našeho členství v obou postsovětských bankách, a to nejlépe v koordinaci s dalšími členskými státy. V neposlední řadě jsme prostřednictvím ÚZSVM vytipovali zhruba 30 objektů s ubytovací kapacitou pro tisíce lidí utíkajících z Ukrajiny před válkou,“sdělil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).Kromě toho ministerstvoupozornilo na to, že v případě společného koordinovaného odchodu zemí EU by došlo k ukončení činnosti MBHS v důsledku odchodu dvou třetin členů. Podle údajů resortu jsou připraveny operativněreagovat na vývoj situace i strategické státní podniky, jako je ČEZ, ČEPRO nebo MERO. „Stejně tak jsou naše resortní organizace a státní podniky připraveny na potenciální kybernetické útoky, s nimiž v těchto dnech bojují nejen ukrajinské státní instituce,“dodali na ministerstvu.MBHS byla založena vládami členských států RVHP v roce 1963. Akcionáři banky je osm států – Ruská federace, Česká republika, Slovensko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Mongolsko a Vietnam. MBHS poskytuje všechny běžné bankovní služby (včetně správy účtů) zaměřené na podnikatelskou klientelu, s důrazem na podporu obchodu v členských státech banky.MIB byla založena vládami členských států RVHP v roce 1970. Akcionáři je devět států – Ruská federace, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Kuba, Mongolsko a Vietnam. Aktuálním cílem úvěrové politiky je podpora středně velkých podniků přímými úvěry, velkých podniků pomocí syndikovaného financování a zaměření na exportní financování.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa..

