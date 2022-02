https://cz.sputniknews.com/20220225/ceska-vlada-povolila-pohyb-jednotek-nato-po-republice-17812899.html

Česká vláda povolila pohyb jednotek NATO po republice

Česká vláda v pátek schválila přesun jednotek dalších zemí NATO po území republiky a poskytování jim nezbytných služeb, například využití letišť pro tankování. 25.02.2022, Sputnik Česká republika

Novinářům to sdělila ministryně obrany České republiky Jana Černochová.Ministryně obrany sdělila, že vláda v reakci na situaci na Ukrajině schválila přesun jednotek NATO jiných zemí přes území republiky s poskytnutím jim nezbytné logistiky a dalších druhů služeb, například letišť pro tankování. Černochová také informovala, že Ukrajina dosud neodvezla z republiky 4000 dělostřeleckých granátů ráže 152 mm, darovaných Kyjevu. V tuto chvíli Praha a Kyjev jednají o tom, jak je co nejdříve poslat na Ukrajinu.Operaci demilitarizace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

