https://cz.sputniknews.com/20220225/ceska-vlada-zastavuje-vydavani-viz-obcanum-ruska-17808387.html

Česká vláda zastavuje vydávání víz občanům Ruska

Česká vláda zastavuje vydávání víz občanům Ruska

Česká vláda přijala rozhodnutí o zastavení vydávání víz občanům Ruska. Výjimku představují humanitární případy, informoval o tom na tiskové konferenci premiér... 25.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-25T14:47+0100

2022-02-25T14:47+0100

2022-02-25T15:25+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

petr fiala

ukrajina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/03/17452789_0:0:3031:1705_1920x0_80_0_0_b3cad0227d860893f307ab89d36e9460.jpg

Česká vláda navíc rozhodla o naléhavé humanitární pomoci ve výši 300 milionů korun pro Ukrajince, kteří museli opustit své domovi. Kromě toho ministerstvo průmyslu poskytne Ukrajině pohonné hmoty. Pomoc se bude týkat rovněž dodávek krve a krevní plazmy.„ČR je také schopna dodat v případě potřeby krev i krevní plazmu,“ řekl premiér. Český premiér dále uvedl, že vzhledem k historické zkušenosti s Ruskem chce jít Česko ještě nad rámec sankcí, uvalených v rámci EU.„Je potřeba se jasné postavit ruské agresi takovými kroky, které Rusko pocítí. Je třeba podporovat Ukrajinu, jak jen je to možné,“ uvedl dál Fiala.Vláda rozhodla o zastavení vydávání víz ruským občanům. Česko toto opatření rovněž doporučí dalším zemím. Premiér dnes také informoval o revizi pobytových víz, které již byly vydány Rusům, kteří žijí v České republice. Tento krok také souvisí s vojenskou operací Ruské federace na území Ukrajiny. Fiala rovněž připomenul, že Česko odvolalo souhlas s provozem generálních konzulátů Ruska v Karlových Varech a Brně. Pozastaven byl také provoz českých generálních konzulátů v Petrohradě a Jekatěrinburgu.Ministr Martin Kupka dále rozhodne o omezení leteckého provozu nad Českou republikou pro některé ruské společnosti. Ohledně tohoto kroku je nyní v kontaktu s polským premiérem Mateuszem Morawieckim. Zmiňme, že Polsko již avizovalo, že země uzavře svůj vzdušný prostor pro ruské letecké společnosti.„Ministr dopravy je v kontaktu s polským ministrem dopravy. Máme stejný úmysl, jenom chceme sladit přesně ten způsob, tu míru, protože pak to bude opravdu účinné. Ale jsme připraveni to udělat, i kdyby to neudělal žádný jiný stát, jde jen o tu míru,“ sdělil Fiala.

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

petr fiala, ukrajina