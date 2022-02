https://cz.sputniknews.com/20220225/druha-nejvetsi-ruska-letecka-spolecnost-s7-zrusila-lety-do-evropskych-zemi-17812578.html

Druhá největší ruská letecká společnost S7 zrušila lety do evropských zemí

V důsledku uzavření vzdušného prostoru evropskými státy se letecká společnost S7, která je po Aeroflotu druhou leteckou společností v Rusku, rozhodla pro... 25.02.2022

Přitom bylo upřesněno, že prodej letenek na tyto lety, které by měly být uskutečněny po 13. březnu, je dočasně pozastaven.21. února podepsal ruský prezident Vladimir Putin dekrety o uznání suverenity Doněcké a Luhanské lidové republiky a 24. února zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci, jejímž cílem je demilitarizace Ukrajiny. V reakci na to západní země zahájily nové kolo spirály sankcí, která se odvíjí od roku 2014.Několik velkých ruských bank, včetně Sberbanky a VTB, se dostalo pod nová omezení. Pro řadu státních podniků bylo obtížné přilákat zahraniční kapitál. Na dodávky vysoce technologického zboží do Ruska byly uvaleny sankce. Německo zastavilo certifikaci plynovodu Nord Stream 2. Velká Británie uzavřela lety pro Aeroflot.V USA a EU také pravidelně zaznívají prohlášení, že jednou z možností sankcí může být odpojení Ruska od mezinárodního systému mezibankovních převodů SWIFT, ale na Západě v této otázce nepanuje jednota. Na vývoz ruských energetických nosičů nebyla uvalena žádná omezení.Ruské úřady uvedly, že předem připravily akční plán pro případ nové vlny sankcí a poskytnou veškerou nezbytnou podporu podnikům, na něž se omezení vztahují, a zajistí hladký chod ekonomiky. Na odvetných opatřeních pracují i ruské úřady, podrobnosti ale zatím nejsou známy. Z dosud přijatých opatření k reakci je zákaz přeletů britských leteckých společností nad Ruskem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

2022

