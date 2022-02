https://cz.sputniknews.com/20220225/evropska-dan-z-uprchlika-brusel-se-vraci-k-povinne-solidarite-17798622.html

Evropská daň z uprchlíka? Brusel se vrací k povinné solidaritě

Evropská daň z uprchlíka? Brusel se vrací k povinné solidaritě

Krizi okolo Ukrajiny hodlá Evropská unie využít. Blahý záměr může být lehce zneužitý a Česko naivně bude souhlasit. 25.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-25T20:11+0100

2022-02-25T20:11+0100

2022-02-25T20:11+0100

názory

česká republika

ukrajina

migrace

uprchlíci

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/18/17782285_0:0:3073:1730_1920x0_80_0_0_ce458fec61b3a3d865375a1891f61e9c.jpg

Situace na Ukrajině je tragédií. Kdo o tom může pochybovat? Do sporu se dostaly dva bratrské národy. Do Evropské unie proto mohou přijít tisíce, možná deseti tisíce ukrajinských uprchlíků. Dlouhé fronty se už tvoří na některých hraničních přechodech s Polskem a Slovenskem.Na to se ostatně Evropská unie a přesněji její východoevropští členové připravovali. Jenže! Je tu ještě jedna záležitost, na kterou se připravoval Brusel. Vrací se do hry povinné přerozdělování uprchlíků. A nikoli, nemá to nic společného s Ukrajinou.Jak píše server Parlamentní listy s odkazem na unijní web Euractiv, ještě začátkem února proběhlo neformální setkání ministrů vnitra. Málo kdo si toho ale všiml. Co je nejhorší, že na schůzce prý všichni ministři vnitra vyjádřili souhlas s principem „povinné solidarity“, uvedl francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. To by podle českého zpravodajského serveru znamenalo, že s tímto principem souhlasil i český ministr vnitra Vít Rakušan.To by byla zásadní změna přístupu. Praha se ještě donedávna zuby nehty držela pravidla, že žádné blízkovýchodní nebo africké migranty nechceme a nenecháme si je Bruselem vnutit. Teď asi necháme. Nemáme totiž, díky souhlasu ministra Rakušana, na vybranou.Co to znamená? Pokud nebudeme chtít u sebe problémové uprchlíky, tak budeme muset platit. Komu? Evropským státům, které si migranty berou. Evropská daň z uprchlíka? Ano, právě takové pravidlo by v rámci „povinné solidarity“ mělo platit.Když si tyto zprávy člověk čte, nemůže se ubránit dojmu, že jde o cynické zneužití závažné situace Bruselem. A taky dojmu, že Evropská unie opět nezvládne uprchlickou krizi, která v příštích dnech může zasáhnout země východní Evropy.O návratu povinné solidarity Sputnik hovořil s politickým aktivistou a členem Republikového výboru Svobodných Pavlem Pešanem.„Myslím si, že je to ta samá věc jen v novém hávu, kterou se již před několika lety snažilo prosadit Německo za Angely Merkelové. Zřejmě by to znamenalo pro Českou republiku příliv zlegalizovaných nelegálních migrantů, bez možnosti si vybírat, koho bychom na našem území chtěli, například v zájmu doplnění scházející pracovní síly. A též z druhé strany by to znamenalo umísťování migrantů, aniž by třeba v naší zemi chtěli pobývat, což by stejně nakonec znamenalo, že by nejspíše po umístění tajně migrovali do jiných evropských zemí, kde mají již široké etablované komunity, tudíž do zemí jako je Německo, Francie či Švédsko. A jednotné evropské dávky by v podstatě v našich podmínkách vytvořily z migrantů příjemce vyšší podpory, než mají místní obyvatelé v nezaměstnanosti či v důchodu. To by bylo důvodem velké rozhořčenosti.A samozřejmě je nutné zmínit i bezpečnostní riziko, které by mohla tato migrace přinášet. Platit či strážit hranice výměnou za to, že by tu neprobíhalo přerozdělování, je v podstatě formou výpalného, politicky je to průchodné jen proti vůli většiny našich obyvatel," říká politický aktivista.Využívá Evropská unie napětí ve východní Evropě, aby prosadila nepopulární nařízení?„Bezpochyby je využíváno jak covidové pandemie, tak politického napětí ve východní Evropě k prosazování nepopulárních nařízení a směrnic, je to oblíbená politická taktika. Je však na politicích, aby tyto věci uměli včas odhalit a ohlídat. Obávám se však, že takových politiků je menšina," míní pan Pešan.Česká vláda ještě donedávna odmítala princip povinné solidarity. Není proti naším zájmům, že Fialův kabinet unijní návrh podporuje?„Ano, je to proti zájmům obyvatel naší země. Bohužel výsledky voleb, byť těsné, znamenají větší názorový příklon k současné liberálně marxistické bruselské garnituře, což si možná voliči ne zcela uvědomili při svém rozhodování, protože dominovalo téma antibabiš, na kterém si středo-levá koalice ODS, TOP09 a KDU-ČSL, včetně extrémně levicových Pirátů v koalici se STAN, postavily volební kampaň.Svobodní a Trikolóra se v letošních parlamentních volbách neprobojovali do Parlamentu České republiky, náš postoj by byl jednoznačný, tento návrh bychom odmítli. Obávám se, že tato vláda odsouhlasí všechny návrhy Bruselu. Zamíchat situací kolem přerozdělování migrace z Afriky a Středního východu však může situace na Ukrajině, kde je možné, že eskalující konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou vytvoří nové migrační trasy a naše vláda se rozhodne pomáhat nám kulturně blízkým lidem z východní Evropy," říká člen Republikového výboru Svobodných Pavel Pešan.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220224/kreml-putin-macronovi-obsahle-vysvetlil-duvody-a-okolnosti-rozhodnuti-provest-specialni-operaci-17796968.html

https://cz.sputniknews.com/20220224/primatorka-brna-chce-vypovedet-partnerstvi-moskve-a-voronezi-ukrajinskym-uprchlikum-poskytne-byty-17786713.html

https://cz.sputniknews.com/20220225/francouzska-ministryne-obrany-evropa-nechce-valku-s-ruskem-17798356.html

česká republika

ukrajina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Alena Novotná

Alena Novotná

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alena Novotná

česká republika, ukrajina, migrace, uprchlíci