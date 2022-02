Kadyrov shromáždil v Grozném více než 10 000 příslušníků ozbrojených sil kvůli událostem na Ukrajině

https://cz.sputniknews.com/20220225/kadyrov-shromazdil-v-groznem-vice-nez-10-000-prislusniku-ozbrojenych-sil-kvuli-udalostem-na-17809481.html

Čečenský prezident Ramzan Kadyrov v souvislosti se situací na Ukrajině shromáždil v Grozném více než deset tisíc příslušníků čečenských silových struktur... 25.02.2022, Sputnik Česká republika

„Oficiálně prohlašuji, že nejžhavější místa na Ukrajině budou obsazena právě čečenskými bojovníky, bojovníky, kteří slouží na cestě Achmata-Chadži Kadyrova. Pokud se s námi opravdu chcete setkat, pak vás s radostí zveme, abyste se tam s námi setkali. Musíme být připraveni ke všemu, abychom zajistili bezpečnost čečenského lidu. Zajistili jsme ji, zničili jsme terorismus. Nejen terorismus – teroristé byli vycvičeni silnými institucemi, silnými státy... Uměli dokonale rusky a byli vysláni za účelem rozpadu Ruska přes Čečenskou republiku. Byli tam zástupci z více než 50 zemí světa,“ řekl Kadyrov.Vyjádřil také názor, že „ukazovat sílu banderovcům, odpadlíkům nemá cenu“, protože „to nejsou válečníci“. „Ukazujeme, že jsme vlastenci a jsme připraveni bránit naši vlast. A navrhujeme jim, aby se dobrovolně vzdali, přešli na území Ruska, poradili se s naším prezidentem, jaké další kroky by měli podniknout. A dále se po těchto krocích rozvíjet,“ řekl vůdce republiky. Navrhl také, aby „se všichni postavili vedle našeho státu“, budovali ekonomické a politické vztahy. „A teprve tehdy bude na světě mír. Jak řekl prezident naší velké vlasti: k čemu je nám svět bez Ruska? K čemu je nám svět bez Čečenska,“ uzavřel Kadyrov.Čečensko nepřesouvá příslušníky ozbrojených sil, oni se nacházejí tam, kde mají plnit úkoly stanovené prezidentem, dobrovolníci z republiky jsou připraveni provést jakoukoli speciální operaci na jakémkoli území, prohlásil vůdce regionu.„Zatím nikoho nenasazujeme, naši příslušníci plní úkoly zadané vrchním velitelem na svých objektech, kde mají být. Dnes jsme se sešli, jsou to dobrovolníci, kteří jsou připraveni kdykoliv vyrazit na jakoukoliv speciální operaci, na jakékoli území, aby zabezpečili náš stát, naše lidi,“ řekl Kadyrov novinářům.Operaci demilitarizace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

