Lékařka uvedla, čeho se máme vzdát po kontaktu s nemocným covidem-19

Po kontaktu s člověkem, který má symptomy covidu-19 nebo obyčejného nachlazení, je třeba být opatrný. O tom, co bychom neměli v tomto případě dělat, promluvila... 25.02.2022, Sputnik Česká republika

Jak zjistili lékaři, projevy koronavirové infekce v poslední době velmi připomínají symptomy nachlazení. Proto je třeba podniknout preventivní opatření, abychom organismu pomohli odolat viru, dokonce i když jste nedávno setkali s člověkem, který měl příznaky obyčejného nachlazení, soudí Pavlovová. Je přece velmi pravděpodobné, že člověk, s nímž jste přišli do styku, měl covid-19, jenomže v lehké formě.Podle slov lékařky po kontaktu s nemocným je třeba především nesportovat.Velké fyzické zatížení může organismus oslabit a v tomto případě mu způsobí infekce větší škodu, řekla lékařka.„Pokud člověk přišel do kontaktu s nemocným, měl by se věnovat pouze mírné fyzické aktivitě. To znamená, že procházka na čerstvém vzduchu je dobrý nápad. Chodit do posilovny je špatný nápad," dodala Pavlovová.Pokud člověk není připraven přestat cvičit, měl by alespoň omezit svou zátěž, doporučil lékař.Nejúčinnějším způsobem, jak se chránit před infekcí koronavirem, je nechat se očkovat, uzavřela lékařka.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

