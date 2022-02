https://cz.sputniknews.com/20220225/ministerstvo-zahranici-rf-nato-splhalo-na-ukrajinu-hlava-nehlava-17802907.html

Lavrov: Rusko je připraveno na jednání každou chvíli, jakmile ukrajinská armáda složí zbraně

Ruský ministr zahraničí Lavrov uvedl, že NATO šplhalo na Ukrajinu hlava nehlava, aby si podrobilo východ země. 25.02.2022, Sputnik Česká republika

Západ a kyjevský režim měly myslet na přání Ukrajinců v roce 2008, kdy poprvé zazněla myšlenka o budoucím členství Ukrajiny v NATO, ale aliance „přímo leze“ aby podřídila východ země západnímu kurzu, prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.,,A co dělat s přáním Ukrajinců, kteří chtějí i tam, i sem? Na to bylo třeba myslet od samého začátku, když v roce 2008 prezident Putin na summitu Rusko-NATO v Bukurešti upozornil, že by se členové Severoatlantické aliance měli třikrát zamyslet, než budou s hrdostí psát, že Ukrajina a Gruzie budou v NATO,“ řekl Lavrov na tiskové konferenci.Připomněl, že ruský prezident tehdy upozorňoval. ,,Ale naši kolegové z NATO bez jakýchkoli eufemismů se hrnuli vpřed s jednoznačným cílem podřídit ruskojazyčný ruskokulturní východ Ukrajiny prozápadní banderovské mentalitě. Je očividné, že tento cíl byl již tehdy stanoven," řekl Lavrov.Rusko zajistí demilitarizaci Ukrajiny„Rusko zajistí demilitarizaci Ukrajiny, Rusko zajistí denacifikaci Ukrajiny. Příliš jsme trpěli vinou nacismu a ukrajinský lid příliš trpěl vinou nacismu, než aby nad tím vším bylo možné zavírat oči a dívat se na to lehkomyslně," prohlásil Lavrov.„Máme zájem na tom, aby ukrajinský lid byl nezávislý, aby měl vládu, která bude reprezentovat veškerou jeho rozmanitost, a aby nebyl v situaci, kdy je pod úplnou vnější správou, soustředěnou na povzbuzování neonacismu, podporování genocidy vůči Rusům,“ řekl Lavrov po jednání se zástupci LLR a DLR.„Jsme připraveni k jednání. Jakmile ozbrojené síly Ukrajiny zareagují na výzvu našeho prezidenta, přestanou klást odpor, složí zbraně. Nikdo se je nechystá napadat, nikdo se je nechystá utlačovat, ať se vrátí ke svým rodinám. A dejme ukrajinskému lidu všichni společně možnost rozhodnout o svém osudu,“ řekl Lavrov novinářům.Lavrov se v pátek v Moskvě setkal se zástupci ministerstev zahraničí LLR a DLR. Historicky prvního jednání se zúčastnil ministr zahraničí Luhanské lidové republiky Vladislav Dejnego a první náměstek ministra zahraničí Doněcké lidové republiky Serhij Peresada.Operaci demilitarizace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

