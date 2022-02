https://cz.sputniknews.com/20220225/mzv-rf-ucelem-ruske-operace-je-primet-loutkovy-rezim-v-kyjeve-k-odpovednosti-za-spachane-zlociny--17808734.html

MZV RF: Účelem ruské operace je přimět loutkový režim v Kyjevě k odpovědnosti za spáchané zločiny

MZV RF: Účelem ruské operace je přimět loutkový režim v Kyjevě k odpovědnosti za spáchané zločiny

Účelem ruské operace je přimět loutkový režim v Kyjevě k odpovědnosti za spáchané zločiny, uvádí ruské ministerstvo zahraničí. Doufají, že ukrajinský lid bude... 25.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-25T14:58+0100

2022-02-25T14:58+0100

2022-02-25T15:23+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

ukrajina

rusko

ministerstvo zahraničních věcí

maria zacharovová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/753/44/7534434_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8870b6b2b1eb4521c452b2bb005cfe64.jpg

Informovala o tom během brífinku mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová.„Úkolem operace je přivést současné postavy (kyjevský režim), loutkový režim, k odpovědnosti za zločiny spáchané během těchto let na civilistech, včetně občanů Ruské federace,“ řekla Zacharovová na brífinku.Jediné, co podle jejích slov současné ukrajinské úřady mohou, je používat pokyny přicházející zpoza oceánu, přičemž „ne vždy úspěšně a přesně v rozporu se zájmy lidu Ukrajiny“.„Upřímně doufáme, že ukrajinský lid bude osvobozen od útlaku nacionalistické vlády, která vykořisťuje zemi v zájmu zahraničních hráčů a začne žít plnohodnotný suverénní život, který respektuje práva, svobody a zájmy všech svých občanů bez rozdělení na národnostní, jazykové nebo náboženské příznaky,“ dodala.Operaci demilitarizace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, rusko, ministerstvo zahraničních věcí, maria zacharovová