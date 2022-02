https://cz.sputniknews.com/20220225/po-zpravach-o-zelenskem-ktery-se-neozval-odstartovalo-letadlo-z-kyjeva-17804263.html

Po zprávách o Zelenském, který se neozval, odstartovalo letadlo z Kyjeva

Letadlo vzlétlo z letiště Žuljany na pozadí zpráv o Zelenském, který se neozval. 25.02.2022, Sputnik Česká republika

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

volodymyr zelenskyj

ukrajina

kyjev

Po zprávách, že Volodymyr Zelenskyj se nedostal do kontaktu s italským premiérem Mario Draghim, vzlétlo z letiště Žuljiany u Kyjeva,navzdory uzavřenému nebi, nad Ukrajinou letadlo.V samotném Kyjevě se ozývají výstřely.Den předtím ruský prezident Vladimir Putin oznámil speciální vojenskou operaci na Donbasu.Ujistil, že plány Moskvy nezahrnují okupaci Ukrajiny, pouze její demilitarizaci a denacifikaci.Ministerstvo obrany zdůraznilo, že ruské ozbrojené síly neprovádějí žádné raketové, letecké ani dělostřelecké údery na ukrajinská města: vojenská infrastruktura je vyřazena z provozu vysoce přesnými zbraněmi, civilní obyvatelstvo nic neohrožuje.Zelenskyj je podle informací německé vlády v Kyjevě. Sdělili to v Kabinetu ministrů Německa.Operaci demilitarizace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská iSledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

ukrajina

kyjev

Zprávy

