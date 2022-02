https://cz.sputniknews.com/20220225/putin-ukrajinsti-naciste-se-chovaji-jako-teroriste-rozmistuji-raketomety-v-kyjeve-a-charkove-17809883.html

Putin: Ukrajinští nacisté se chovají jako teroristé, rozmísťují raketomety v Kyjevě a Charkově

Putin: Ukrajinští nacisté se chovají jako teroristé, rozmísťují raketomety v Kyjevě a Charkově

Ruský prezident Vladimir Putin řekl, že nacionalistické prvky na Ukrajině podněcují ukrajinskou armádu a působí jako zátarasové jednotky. 25.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-25T15:46+0100

2022-02-25T15:46+0100

2022-02-25T16:29+0100

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/16959175_0:89:3327:1960_1920x0_80_0_0_addee433739210c92f736da3015d093c.jpg

Putin 25. února na operativním setkání se členy Rady bezpečnosti diskutoval o postupu speciální operace na Ukrajině. Podle jeho slov hlavní střety během ní neprobíhají s regulérními ukrajinskými vojsky, ale s nacionalistickými útvary.„Nacionalistické elementy, začleněné do pravidelných ukrajinských jednotek je nejen podněcují k ozbrojenému odporu, ale ve skutečnosti hrají roli zátarasových jednotek,“ řekl Putin.Putin navrhl ukrajinským vojákům, aby vzali moc do svých rukou: vypadá to, že bude jednodušší se domluvit s vámi, než s tou bandou neonacistů a narkomanů.„Ještě jednou se obracím na vojáky Ozbrojených sil Ukrajiny - nedopusťte, aby neonacisté a banderovci používali vaše děti, vaše ženy a staré lidi jako lidské štíty. Vezměte moc do svých rukou. Zdá se, že pro nás bude snadnější se dohodnout s vámi, než s tou bandou narkomanů a neonacistů, kteří se usadili v Kyjevě a vzali jako rukojmí celý ukrajinský národ,“ řekl Putin.„Hlavní střety ruské armády se podle očekávání neodehrávají s pravidelnými jednotkami Ozbrojených sil Ukrajiny, ale s nacionalistickými formacemi, které, jak víte, nesou přímou odpovědnost za genocidu v Donbasu a krveprolití civilních obyvatel v lidových republikách,“ řekl Putin během porady se stálými členy Rady bezpečnosti Ruské federace, s nimiž se rozhodl projednat postup speciální operace na Ukrajině.Pomoc DonbasuRuský prezident Vladimir Putin ve zvláštním projevu k Rusům oznámil, že se rozhodl pro speciální vojenskou operaci na DonbasPrezident Putin poznamenal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci. Prezident vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruský prezident také oslovil občany Ukrajiny, uvedl, že Krymčané udělali svůj výběr, ruské akce jsou podle něj sebeobranou proti vytvářeným hrozbám. „Vyzývám ke spolupráci,“ dodal Putin.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Podle resortu jsou velmi přesnými zásahy vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin