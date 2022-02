Roskomnadzor omezí přístup na Facebook

https://cz.sputniknews.com/20220225/roskomnadzor-omezi-pristup-na-facebook-17812203.html

Uvádí se, že generální prokuratura ve spolupráci s ministerstvem zahraničí zjistila, že se sociální síť podílí na porušování práv a svobod občanů země.Kromě toho, jak upozornil Roskomnadzor, byly cenzurovány čtyři ruské sdělovací prostředky: Zvězda, RIA Novosti, Lenta.ru a Gazeta.ru.Generální prokuratura uvedla, že Facebook omezil šíření důležitých informací a to v souvislosti s uložením sankcí.Tato omezení porušují zásady svobodného šíření informací a přístupu k nim, Meta Platforms neposkytla žádné vysvětlení diskriminačních opatření a nereagovala na požadavky na okamžité odblokování cenzurovaných ruských médií.RIA Novosti jsou omezeny na 90 dníDříve jsme informovali, že informační agentura RIA Novosti je ze strany Facebooku omezena na 90 dní. Mediální skupina Rossiya Segodnya to označila jako do nebe volající porušení svobody slova.RIA Novosti se obrátí s žádostí o pomoc na Roskomnadzor (Federální službu pro dohled v oblasti komunikací, informačních technologií a hromadných sdělovacích prostředků, pozn. red) poté, co Facebook omezil fungování stránky agentury na 90 dní, údajně kvůli šíření „nepravdivých informací“, uvádí tisková služba MIA Rossiya Segodnya.Roskomnadzor dříve informoval o tom, že registruje častější výskyt neoprávněného blokování oficiálních účtů ruských médií a veřejných osob ze strany zahraničních internetových platforem. Agentura v souvislosti s tím vyzvala ruské uživatele, aby se registrovali a využívali ruské internetové zdroje a sociální sítě.Pomoc DonbasuRuský prezident Vladimir Putin ve zvláštním projevu k Rusům oznámil, že se rozhodl pro speciální vojenskou operaci na DonbasPrezident Putin poznamenal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci. Prezident vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruský prezident také oslovil občany Ukrajiny, uvedl, že Krymčané udělali svůj výběr, ruské akce jsou podle něj sebeobranou proti vytvářeným hrozbám. „Vyzývám ke spolupráci,“ dodal Putin.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Podle resortu jsou velmi přesnými zásahy vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

