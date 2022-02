️Ruské ministerstvo zahraničí: případné přijetí Švédska a Finska do NATO si vyžádá reakci Ruska

https://cz.sputniknews.com/20220225/ruske-ministerstvo-zahranici-pripadne-prijeti-svedska-a-finska-do-nato-si-vyzada-reakci-ruska-17809774.html

Případné přijetí Švédska a Finska do NATO si vyžádá reakci Ruska. Prohlásila to mluvčí ruského resortu diplomacie Maria Zacharovová. 25.02.2022, Sputnik Česká republika

demilitarizace a denacifikace ukrajiny

rusko

nato

švédsko

finsko

„Všechny účastnické státy OBSE ve své národní kapacitě, včetně Finska a Švédska, znovu potvrdily zásadu, že bezpečnost některých států by neměla být budována na úkor bezpečnosti jiných zemí. Je zřejmé, že vstup Finska a Švédska do NATO, což je především, jak dobře chápete, vojenský blok, by měl vážné vojenské a politické následky, které by vyžadovaly, aby naše země podnikla reciproční kroky,“ řekla Zacharovová na brífinku.Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg již dříve oznámil, že pozval Finsko a Švédsko, které nejsou členy organizace, k účasti na pátečním virtuálním mimořádném summitu aliance o situaci kolem Ukrajiny.Finská premiérka Sanna Marinová na parlamentní schůzi uvedla, že země je připravena požádat o členství v NATO, pokud vyvstane otázka její národní bezpečnosti.Operaci demilitarizace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

