Rusko bylo donuceno k operaci na Ukrajině. Západ ztrácí šanci na dominanci. Názor

Čeští politici odsoudili ruskou vojenskou operaci na Donbasu. Proč se ostře nevyjadřovali, když byla napadena Jugoslávie? (Libye? Sýrie? Irák?) Zeman řekl, že... 25.02.2022, Sputnik Česká republika

2022-02-25T13:16+0100

2022-02-25T13:16+0100

2022-02-25T13:36+0100

Je ale někdo odpovědný za chyby NATO? Navíc Rusové vyzývali k dodržování minských dohod. Na Ukrajině však řekli, že si ani nepamatují, kdo je podepsal...Vladimir Vladimirovič je západními médii líčen jako agresor, přitom se v roce 1999 u nás analytici i politici až tak nerozčilovali, když došlo na vojenskou kampaň NATO proti Bělehradu. Také se říká, že ruský prezident „se bojí“, když útočí na slabšího. Tenkrát útok zahájila na zjevně slabšího rovnou celá koalice. Rusové také říkají, že toto není začátek války, ale snaha uchránit planetu od globální katastrofy, neboť hrozí strategická dysbalance. Z Británie už zní, že Putinovi jde o celou Evropu. Za komentářem se Sputnik obrátil k politologovi Danielovi Solisi.Daniel Solis: Zásah na Ukrajině byl jen otázkou času. Dle mého se to muselo v rámci nějaké varianty chystat již od roku 2014.Teď k tomu, je-li to agrese? Podívejme se na tu druhou stranu, která Putina vyprovokovala. RF musela reagovat. Těch osm let od násilného převratu na Ukrajině, co to bylo vlastně za roky? Minské dohody nebyly plněny. Co podnikl Kyjev pro to, aby upravil Ústavu, umožnil Donbasu autonomii? Kdyby toto Kyjev splnil, byl teď Donbas integrální součástí Ukrajiny. Kdyby Majdan nebyl násilný, možná by se nestala ani změna statusu Krymu.Má toto kromě synchronního i nějaký hlubší historický rámec?NATO dalo slib, že nebude expandovat na ta území, která opustil SSSR, tzn. na území východní Evropy. Sliby byly expanzí NATO porušeny. Kolik zemí ze sovětské zóny je nyní členy NATO? Prakticky všechny, dokonce i některé země, které byly součástí samotného SSSR. viz. pobaltské státy. Záruky byly sice dány ústně, přitom ale opakovaně.Naše média tvrdí, že si to národy těchto států takto přejí…Že by? Například docházelo k financování výchovy Ukrajinců k nenávisti Ruska, jak ostatně vyplynulo z různých prohlášení paní V. Nulandové, tehdejší tajemnice ministerstva pro evropské záležitosti.Tehdy také unikly telefonní rozhovory, v nichž ona hrála úlohu a z nichž bylo patrné, že třetí strany hovořily o tom, jak se bude vyvíjet Ukrajina, dle jakých scénářů, jak má vypadat distribuce funkcí.Podle Nulandové na Ukrajinu bylo investováno 5 mld. dolarů. Rusko soustavně apelovalo na protistranu, aby od těchto kroků a činů upustila, což se nestalo. Tohle stojí za eskalací a porušováním minských úmluv. Teď se na RF ukazuje jako na pachatele, to ale racionálně odpovídá na hozené výzvy až poté, co upozorňovalo, že to bude muset udělat.Naopak je pozoruhodné, jak trpělivě RF vyčkávala, zda se Západ umírní… Nakonec jsme se umírnění nedočkali. Proto RF přistoupila k opatřením, která právě probíhají. Je smutné, že to muselo dojít tak daleko a že jsou v sázce i životy civilistů. Lze tomu bylo zabránit, kdyby se protistrana nesnažila o provokace. Skutečným pachatelem zločinu tu jsou spíše USA a jejich spojenci, ti RF soustavně provokovali. RF sáhla po logické reakci na provokaci. Zajímavá je klidná reakce Číny, s US provokacemi má zkušenosti, ví, jaká hra se tu provozuje.Vladimir Putin v projevu upozornil na to, že západní aliance napadla – v rozporu s mezinárodním právem a mravy – země jako Afghánistán, Irák, Libye atd…Ano. Byly to nemotivované útoky. Co teprve válka proti Jugoslávii. V případě Kosova se nikdo nezabýval tím, že se mění hranice v Evropě, pokrytecky se ignoruje závěrečný akt Helsinské konference. Proto z toho vyplývá, že to, co vidíme, je očerňující kampaň proti Rusku, kdy nic svaté není a kdy byl pro tyto účely zneužit stát jménem Ukrajina. Rusko nedělá stejnou chybu jako NATO. Je to to geopolitická „hra“ o daleko větším formátu, kdy je skutečně v sázce mnohé. Evropa navíc zavírala oči na to, co se na Ukrajině opravdu děje, viz potlačování minorit se vším všudy atd.Vzpomínám si, že než začalo Rusko být tzv. „agresorem“, tak se mu smáli, že tam lidé pijí alkohol, žijí v zemljankách, nemají co jíst. A v olympijské vesničce Soči naše média ukazovala jeden nepřirozeně u stropu posazený radiátor ústředního topení či špatně umístěné pisoáry v hotelu olympijské vesničky. Západní recepce Ruska jde tímto pádem ode zdi ke zdi. Zpět: Rusové hlavně řekli, že neválčí s ukrajinským lidem a můžeme-li důvěřovat ruskému generálnímu štábu, útok je veden proti cílům vojenské infrastruktury.Proti Rusku je dlouhodobě vedená očerňovací kampaň. Stále se točí kritika jeho schopností. Slouží to ke zmenšení prestiže RF. Ruská operace na Ukrajině je pro mnohé lidi naděje, že se věci vrátí do normálu.Můžeme pár slov k normálu?Dost bylo západní genderové politiky či přehnaného ekošílenství, viz zavádění uhlíkové daně na fyzické osoby či vnucování dětem koncepce několikerého pohlaví. Západ je v dekadentní fázi na cestě k hlubokému úpadku. Měl by řešit sebe v první řadě. Udělal by lépe…Velká část západní populace přitom vzhlíží k RF jako k velmoci, která nepodlehla nákaze mravního rozkladu a úpadku. V RF se prostě nedělá reklama jiným sexuálním orientacím. Nic víc, nic míň. Ale co arabský svět? Není to tam náhodou také tak?Takže vidíme, že kritika Ruska je účelová. Rusko je trnem v oku pro západní ideology. Snaží se za každou cenu Rusko pomluvit. RF nabývá na prestiži oproti Jelcinovskému Rusku či staršímu sovětskému Rusku s gulagy… Dnešní Rusko je moderní stát a sahat stále hlouběji do jeho historie za účelem současné kritiky, to je absurdní.Stejně tak připomínám, že říjnová revoluce byla importována do Ruska ze zahraničí. Toto Rusko zbrzdilo. Není to jen jeho vina.Dnes se RF transformovala do technologicky vyspělé země, a i v takové se může stát, že někde budou špatně instalované pisoáry, ale to nehraje klíčovou roli. Pokud jste byli v USA, tam také lze nají podivnosti a místa zaostalá. Není všechno naleštěný hollywoodský film, složený z hracích rekvizit. Podívejte se do US jižanských, chudších států. Zdaleka ne všechno by vás nadchlo. Spása není v geometricky správně umístěných pisoárech. V životě o toto nejde přímo na prvním místě.Někteří diskutéři na sociálních sítích, zdá se, zaměňují příčinu s následkem. Ruský prezident řekl, že by Západ neměl Rusko zahánět do kouta, protože když už je rvačka neodvratná, vše záleží na tom, kdo dá první úder. Jak moc blízko jsme teď jaderné výměny? Má pravdu Boris Johnson, což papouškuje M. Pekarová-Adamová, že Rusko zahájilo konflikt, největší v Evropě od roku 1945?Johnson opakuje to, co mu někdo předkládá k přečtení. Evidentně i v Británii je jakási kohorta politruků. Veřejnost má být podle nich patrně vedena k panice, ke strachu, k poslušnosti, přesně tak, jak tomu bylo před nedávnem v případě covidu.I teď se veřejnost strašila těmi nejhoršími scénáři, které se nakonec neprokázaly, viz Bloomberg, který se za dezinformaci omluvil, když už… Počkejme si, jak zásah na UA bude vypadat, až bude více informací.Pokud dojde na Ukrajině k denacifikaci, bude to úspěch mající význam nejen regionální. Bylo by fajn, kdyby si jurisprudence došlápla na viníky oděské tragédie v tamním Domě odborů.Majdan začal činností ostřelovačů ze střech, i zde by bylo správné, kdyby se našli ti, kdo mají na svých rukou krev. Takovéto věci se nesmí přehlédnout.Že pohár trpělivost RF přetekl? Kdo se tomu může divit? U nás paniku šíří Pojar, prý se RF nezastaví na hranicích Ukrajiny. Rusko ale definovalo své zájmy na Ukrajině a zdůraznilo, že mu nejde o okupaci UA ani EU. EU se sama potrestá i bez Ruska pomocí odstávky či neschválení Nord Stream2. Když ne v tuto zimu, hořce zalitujeme tu příští.Krize, již sami vyvoláváme, se podepíše na našich rozpočtech. Nemyslím, že je důvod k panice.Dále si myslím, že jaderné zbraně nebudou použity. Bál bych se některých západních senilů, kteří možná opravdu neví, co činí. Pak by to mohlo být této planetě dost zkomplikováno. Tak snad ne. Odnesli by to všichni a nikomu by to nic nepřineslo.Západ chce odstřihnout Rusko od SWIFTu. Jak ale bude platit Rusku za nerostné suroviny? Západ také říká, že je třeba Rusko izolovat, Zeman přímo vybízí k izolaci šílence... Rusové opáčili, že dnešní RF není tou zemí, která by se izolovat nechala. Jaký vývoj tak čekat, jak se to dotkne ČR?Takto drakonická opatření by spíše bolela Západ. Jsou to země v problémech a v dluzích. Prakticky jsou na mizině. Neobchodovat s takovými „partnery“ pro Rusko sotva bude tím trestem, jaký svět neviděl.Rusko se již nyní orientuje na euroasijský směr. Baví se produktivně s Čínou a vlastně umí hovořit i s Tureckem. RF má diverzifikovaný obchod, tzn. neobchoduje jen se státy EU, odstřižení od SWIFTu jen urychlí paralelní systémy s lokalizací jinou než britskou či americkou.V RF se od roku 2015 úspěšně rozvíjí platební systém MIR.Platební styk bude i nadále fungovat. Prostředníkem může být třeba právě Čína. Problémem EU je, že si o sobě iluzorně myslí, že je pupkem světa. Svět je však mnohem větší a neredukuje se jen a pouze na plochu Evropy. Psi štěkají, karavana táhne dál. Když malé dítě tahá pejska za ocas, pak pláče, když se pejsek ožene a kousne.Pokud k nám Ukrajinci přijdou jako migranti v nějaké větší míře, tak proč ne. Ale určitě nebudou chtít opouštět své domovy, když mají šanci, že se tam snad brzy věci vrátí do normálu a nebudou je ovládat neonacisté.Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

