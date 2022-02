https://cz.sputniknews.com/20220225/sefova-nemeckeho-ministerstva-zahranici-potvrdila-zarazeni-lavrova-a-putina-na-sankcni-seznamy-eu-17810686.html

Šéfová německého ministerstva zahraničí potvrdila zařazení Lavrova a Putina na sankční seznamy EU

Německá ministryně zahraničí Annalena Burbock potvrdila zařazení ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova a ruského prezidenta Vladimira Putina na sankční... 25.02.2022, Sputnik Česká republika

„Na (sankční) seznamy přidáváme nejen oligarchy, takže jsme již přidali na seznam řadu úředníků, kteří tyto kroky připravovali (speciální operaci na Ukrajině, pozn. red.), přidáváme prezidenta pana Putina a ministra zahraničí pana Lavrova do seznamů. Nesou zodpovědnost za to, že na Ukrajině umírají nevinní lidé, jsou zodpovědní za to, že je pošlapáván mezinárodní systém a my Evropané to neakceptujeme," řekla ministryně na půdě ministerské rady EU v Bruselu.Zároveň její kolega rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg uvedl, že EU neplánuje uvalování cestovních omezení na Putina a Lavrova.V rámci nového balíčku protiruských sankcí se země EU dohodly na zařazení ruského prezidenta Vladimira Putina a ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova na sankční seznam, ale nezavedou na ně cestovní omezení, uvedl Schallenberg.Evropská unie podle něj zmrazí bankovní účty Putina a Lavrova.21. února podepsal ruský prezident Vladimir Putin dekrety o uznání suverenity Doněcké a Luhanské lidové republiky a 24. února zahájilo Rusko speciální vojenskou operaci, jejíž cílem je demilitarizace Ukrajiny. V reakci na to západní země zahájily nové kolo spirály sankcí, která se odvíjí od roku 2014.Několik velkých ruských bank, včetně Sberbank a VTB, spadalo pod nová omezení. Pro řadu státních podniků bylo obtížné přilákat zahraniční kapitál. Na dodávky vysoko-technologického zboží do Ruska byly uvaleny sankce. Německo zastavilo certifikaci plynovodu Nord Stream 2. Velká Británie uzavřela lety pro Aeroflot.V USA a EU také pravidelně zaznívají prohlášení, že jednou z možností sankcí může být odpojení Ruska od mezinárodního systému mezibankovních převodů SWIFT, ale na Západě v této otázce nepanuje jednota. Na vývoz ruských energetických zdrojů nebyla uvalena žádná omezení.Ruské úřady uvedly, že předem připravily akční plán pro případ nové vlny sankcí a poskytnou veškerou nezbytnou podporu podnikům, na něž se omezení vztahují a zajistí hladký chod ekonomiky. Na odvetných opatřeních pracují i ​​ruské úřady, podrobnosti ale zatím nejsou známy. Z dosud přijatých odvetných opatření je to zákaz přeletů britských leteckých společností nad Ruskem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

