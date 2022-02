https://cz.sputniknews.com/20220225/tranzit-ruskeho-plynu-pres-uzemi-ukrajiny-se-zvysil-o-20--17799976.html

Tranzit ruského plynu přes území Ukrajiny se zvýšil o 20 %

Tranzit ruského plynu přes ukrajinskou plynovodní soustavu je v pátek vyšší o 20 % ve srovnání s předchozím plynovým dnem, současně se prudce zvýšil revers... 25.02.2022, Sputnik Česká republika

Podle informací na webu Operátora plynovodního systému Ukrajiny činí objednávka čerpání plynu z Ruska na 25. února téměř 100 milionů kubíků, což je o 20 % více než ukazatel z 24. února. Tranzit ruského plynu roste od pondělka, kdy byl na úrovni kolem 50 milionů kubíků. To je více než dvakrát méně než smluvní závazek Gazpromu.Podobná dynamika může svědčit o růstu poptávky po ruském plynu na pozadí geopolitického napětí kolem Ukrajiny. Plyn od Gazpromu je nyní značně levnější než alternativní nákupy na spotovém trhu. Ruská společnost ve čtvrtek prohlásila, že uskutečňuje dodávky přes Ukrajiny v normálním režimu v souladu s objednávkami evropských spotřebitelů.Co se týče plynovodu Jamal-Evropa, jeho kapacity nejsou ani nadále ruskou společností využívány, i když je tato trasa pro Gazprom jednou z hlavních vedle Nord Streamu a plynovodního systému Ukrajiny. Dodávky probíhají v reversním režimu, fyzický proud plynu jde tedy z Německa do Polska, a nikoli naopak. Přitom se v pátek revers prudce zvýšil – 6,5násobně na 281 tisíc kubíků za hodinu. Svědčí o tom údaje německé Gascade.I když topná sezóna v Evropě pomalu končí a počasí zůstává i nadále mírné, trvá topná sezóna obyčejně do konce března. Přitom jsou zásoby plynu v podzemních zásobnících i nadále na mimořádně nízké úrovni – 30,14 % podle informací z 23. února. Podíl větrné generace na výrobě elektrické energie zůstává celkově na úrovni minulého týdne, jak vyplývá z údajů Wind Europe. Průměrný ukazatel činil tehdy 25,2 % (růst o 8 procentních bodů). V pondělí činil podíl větrné generace na celkovém objemu 29,2 %, v úterý 23,8 %, ve středu 21,1 % a ve čtvrtek 25 %.Ceny na evropském trhu futures rostly ve čtvrtek urychleně, dosahovaly podle indexu TTF 1 653 dolarů za jeden tisíc kubíků a zvyšovaly se o více než 60 %. Důvodem k prudkému růstu bylo zahájení speciální operace RF na demilitarizaci Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

