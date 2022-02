https://cz.sputniknews.com/20220225/velka-britanie-vyhlasila-sankce-proti-putinovi-a-lavrovovi-17813933.html

Velká Británie vyhlásila sankce proti Putinovi a Lavrovovi

Velká Británie uvalila sankce na Vladimira Putina a ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova kvůli situaci na Ukrajině, vyplývá z příslušného seznamu... 25.02.2022, Sputnik Česká republika

Omezení znamenají zmrazení aktiv, ale dokument neuvádí, o jaký druh aktiv se jedná a zda existují.Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová k novým sankcím ze strany Londýna uvedla, že Putin ani Lavrov nemají účty ani ve Velké Británii, ani nikde jinde v zahraničí.Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov už dříve uvedl, že hlava státu má uložené peníze v bance Rossija, na kterou se již stejně vztahují sankce. Mluvčí Kremlu poznamenal, že restriktivní opatření nejsou bolestivá pro žádného představitele nejvyššího ruského vedení.Londýn jako důvod sankcí uvedl Putinovu odpovědnost za politiku ruské vlády a za ozbrojené síly země a to, že v únoru „nařídil vojákům zahájit invazi na Ukrajinu“.Lavrov je zase podle britského ministerstva zahraničí jedním z klíčových postav přijímajících rozhodnutí, a proto se „podílí na destabilizaci a podkopávání územní celistvosti a suverenity Ukrajiny“.Na rozdíl od předchozích osob, které se dostaly na britský sankční seznam kvůli událostem kolem Ukrajiny, nemají Lavrov a Putin zakázán vstup do země.Operaci demilitarizace UkrajinyVladimir Putin vyhlásil speciální vojenskou operaci na Donbasu. Poznamenal, že jejím cílem je chránit lidi na Donbasu, kteří jsou již osm let vystaveni zneužívání a genocidě ze strany kyjevského režimu.Putin dodal, že v plánech Ruska není okupace Ukrajiny, RF se však bude snažit o její demilitarizaci a denacifikaci. Vyzval ukrajinské vojáky, aby neplnili trestné rozkazy ukrajinské chunty, okamžitě složili zbraně a odešli domů. Zároveň zdůraznil, že všichni příslušníci ukrajinské armády, kteří splní tento požadavek, budou moci svobodně opustit bojovou zónu a vrátit se domů ke svým rodinám.Ruské ministerstvo obrany zdůrazňuje, že ruské ozbrojené síly neútočí na města Ukrajiny, nic neohrožuje civilní obyvatelstvo. Velmi přesnými zásahy byly vyřazovány z provozu vojenská infrastruktura, objekty protivzdušné obrany, vojenská letiště a letectvo Ozbrojených sil Ukrajiny.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

