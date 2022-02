https://cz.sputniknews.com/20220226/cesko-posila-pomoc-ukrajine-zemi-doda-zbrane-za-188-milionu-17816567.html

Česko posílá pomoc Ukrajině: Zemi dodá zbraně za 188 milionů

Česko posílá pomoc Ukrajině: Zemi dodá zbraně za 188 milionů

Česká vláda v sobotu odsouhlasila, že Česká republika poskytne Ukrajině zbraně v hodnotě 188 milionů korun. Jedna by se mělo o kulomety, samopaly nebo... 26.02.2022, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že ČR by se měla postarat i o dopravu zbraní na místo. Dříve, kdy kabinet schválil poslání dělostřelecké munice na Ukrajinu, však dopravu na místo zajištěna nebyla. Zásilka, o kterou Ukrajina požádala, tak stále čeká na to, až si pro ni někdo přijede. Za zmínku však stojí, že jiné země, které tímto způsobem pomáhají, zbraně na Ukrajinu vozí.Česko tedy není jedinou zemí, která se rozhodla, že Ukrajině podá pomocnou ruku. Zapojilo se hned 27 států, jejichž zástupci se na tomto kroku shodli během páteční videokonference. Mezi zbraněmi má být munice, protitankové a protivzdušné střely, a také zdravotnický materiál.Připomeňme, že za organizací tzv. dárcovské konference stál britský ministr obrany Ben Wallace. Mezi dárce se řadí Spojené státy americké, evropské země a státy NATO, stejně jako nečlenské země. Měly se připojit také ty státy, které se dříve poslání zbraní bránily. Nicméně, poté, co došlo k útoku a eskalaci situace, změnily názor.Skutečnost, že zbraně jsou již na cestě na Ukrajinu, potvrdili ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který hovořil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem.Připomeňme, že prezident Ruska Vladimir Putin ve čtvrtek 24. února oznámil, že na žádost vedoucích představitelů republik Donbasu přijal rozhodnutí o speciální vojenské operaci. Ruský předák zdůraznil, že Moskva neplánuje okupaci ukrajinských území. Ministerstvo obrany RF oznámilo, že ruští vojáci neútočí na ukrajinská města, ale vysoce přesnými prostředky vyřazují z provozu vojenskou infrastrukturu. V televizním projevu k Rusům dodal, že okolnosti „vyžadují rozhodné a okamžité jednání“.Podle ruského vůdce bude mít veškerou odpovědnost za krveprolití na svědomí vládnoucí režim na Ukrajině. Vyzval proto ukrajinskou armádu, aby neplnila zločinné rozkazy ukrajinských úřadů, složila zbraně a odešla domů.Později Ministerstvo obrany RF zdůraznilo, že ruské ozbrojené síly nezahájily žádné útoky na ukrajinská města: vojenská infrastruktura byla vyřazena z provozu vysoce přesnými zbraněmi. Civilnímu obyvatelstvu podle ministerstva nic nehrozí. Ministerstvo obrany dodalo, že ukrajinská pohraniční stráž „neklade žádný odpor“, v některých případech se ukrajinská armáda vzdává, a poté má možnost vrátit se ke svým rodinám.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

