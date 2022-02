https://cz.sputniknews.com/20220226/nadovi-se-podarilo-vyjednat-pritomnost-vojaku-nato-na-slovensku-17819343.html

Naďovi se podařilo vyjednat přítomnost vojáků NATO na Slovensku

Ministrovi obrany SR Jaroslavu Naďovi (OĽaNO) se podařilo vyjednat přítomnost vojáků NATO a zajištění nejmodernější vojenské techniky na území Slovenska. Po... 26.02.2022, Sputnik Česká republika

Za zmínku stojí, že obranu Slovenska by mělo posílit přibližně 1200 zahraničních vojáků NATO. Společně s 300 příslušníky Ozbrojených sil SR by tvořily takzvanou jednotku předsunuté přítomnosti NATO. Potvrdil to tamní ministr obrany SR Jaroslav Naď s tím, že návrh na odsouhlasení přítomnosti zahraničních vojáků NATO v SR předloží v příštích týdnech vládě a následně i parlamentu.Ministr zároveň prohlásil, že Německo dodá na Slovensko systém Patriot k posílení protivzdušné obrany.Pokud jde o posílení obrany, Slovensko je podle ministra ve finální fázi dohod také s jinými zeměmi, jako je Česko, Polsko či Slovinsko.Pokud to USA odsouhlasí, spolu se systémem by na Slovensko dorazila také čtyřicetičlenná jednotka, která se o něj bude starat.V případě, že se ministerstvu obrany podaří dosáhnout všech dohod, na území SR by měly od spojenců dorazit zdarma vojenské technologie v hodnotě více než jedna miliarda eur. Vojáci NATO by podle Nadě měli působit na Slovensku ve více lokalitách, primárně ve vojenských výcvikových prostorách a stávajících základnách.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

