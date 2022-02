https://cz.sputniknews.com/20220226/nejvyssi-statni-zastupce-cr-verejny-souhlas-s-vojenskou-operaci-ruska-muze-byt-trestnym-cinem--17822408.html

Nejvyšší státní zástupce ČR: Veřejný souhlas s vojenskou operací Ruska může být trestným činem

Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž dnes na stránkách Nejvyššího státního zastupitelství zveřejnil tiskové prohlášení, ve kterém varoval české občany, aby se... 26.02.2022, Sputnik Česká republika

Stříž upozorňuje, že vyslovení souhlasu s operací RF na Ukrajině ať už na sociálních sítích či na demonstracích může být za určitých podmínek trestně stíháno. Podle nejvyššího státního zastupitelství má totiž svoboda projevu v demokratickém státě své limity.„Pokud by někdo veřejně (včetně demonstrací, prostoru internetu nebo sociálních sítí) vyjadřoval souhlas s útoky Ruské federace na Ukrajinu (akceptoval je či podporoval) nebo v této souvislosti vyjadřoval podporu nebo vychvaloval čelní představitele Ruské federace, mohl by za jistých podmínek čelit i trestněprávní odpovědnosti za trestný čin schvalování trestného činu podle § 365 trestního zákoníku, případně za trestný čin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy podle § 405 trestního zákoníku,“ uvedl Stříž v tiskovém prohlášení na stránkách Nejvyššího státního zastupitelství ČR.Nejvyšší státní zastupitelství připravilo podle jeho slov toto obecné stanovisko, aby upozornilo občany, kde začíná a končí hranice svobody slova a svobody shromažďování.„Myslíme si, že občané mohou dávat veřejně najevo své politické názory, ale nesmí přitom překročit hranici, která by mohla už zakládat skutkovou podstatu trestného činu, a na to jsme se snažili upozornit,“ řekl Stříž v rozhovoru pro Seznam Zprávy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

